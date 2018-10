15.000 husstande er uden strøm i Portugal efter storm Stormen Leslie indtog natten til søndag Portugal, hvor den har væltet træer og afskåret husstande fra strøm.

Den tropiske storm Leslie, som hærger Portugal i øjeblikket, har væltet hundredvis af træer, mens 15.000 husstande er uden strøm. Det skriver BBC.

Med vindstød på op mod 176 kilometer i timen indtog Leslie Portugal lørdag som en af de mest voldsomme storme, der nogensinde har ramt landet.

Der har søndag morgen ikke været nogen meldinger om døde eller tilskadekomne i landet, hvor myndigheder også på det kraftigste har advaret folk mod at gå udenfor.

De kraftigste vindstød var af orkanstyrke, hvilket er tilfældet for alt over 117 kilometer i timen ifølge Danmarks Meteorologiske Institut (DMI). Med så kraftig vind er der risiko for voldsomme ødelæggelser.

Det tyder dog på, at Portugal slap heldigt fra Leslie, der også tabte pusten og blev nedgraderet til en tropisk storm, inden den gik i land.

I områder nær kysterne var der en øget risiko for oversvømmelser op til stormvejr. En række flyafgange blev også aflyst på grund af de voldsomme vinde.

Det er yderst sjældent, at atlantiske orkaner når til Den Iberiske Halvø, og ifølge BBC er Leslie sandsynligvis den mest kraftfulde storm, som har ramt Portugal siden 1842.

Leslie fortsætter sin rejse over land med retning mod Spanien.

ritzau