Borgerlig leder opgiver at danne svensk regering

Moderaternas leder, Ulf Kristersson, opgiver i denne omgang at danne en borgerlig regering i Sverige.

Det siger han søndag på et pressemøde, efter at han har mødtes med formanden for landets parlament, den såkaldte talmann.

»Jeg er fortsat klar på at blive statsminister. Men jeg har meddelt talmannen, at det for nuværende ikke kan lade sig gøre«, siger Kristersson.

»Jeg synes, det er beklageligt«, fortsætter han.

Valget i Sverige i september gav et mudret resultat.

Den borgerlige blok, Alliansen, fik i alt 143 mandater. Den rød-grønne fløj fik 144 mandater.

Samtidig fik Sverigedemokraterna 62 mandater, men ingen ønsker umiddelbart at samarbejde med det indvandringskritiske parti.

Der skal 175 mandater til et flertal.

Nye samtaler mandag

Talmannen, Andreas Norlén fra Moderaterna, siger ifølge avisen Expressen, at han nu vil invitere de øvrige partiledere til samtaler for at finde ud af, hvordan arbejdet med at danne en regering efter valget skal fortsætte.

Samtalerne indledes mandag. Det er målet, at Norlén i løbet af dagen vil kunne komme med et bud på, hvordan man skal komme ud af dødvandet.

Det kan resultere i, at Socialdemokraternas Stefan Löfven, der var statsminister frem til valget, får serveretten.

Ulf Kristersson har siden 2. oktober forsøgt at finde et flertal for en regering.

Tirsdag måtte han dog indse, at det ikke var muligt at danne en borgerlig regering med Socialdemokraterna som parlamentarisk grundlag.

Efterfølgende præsenterede Moderaternas leder to alternativer. Det ene var en borgerlig regering, der holdes i live med støtte fra Sverigedemokraterna. Det ville hverken Centerpartiet eller Liberalerna acceptere.

Det andet alternativ var, at Moderaterna tog regeringsmagten alene - eventuelt med ministre fra det sidste parti i Alliansen, Kristdemokraterna - med støtte fra Liberalerna og Centerpartiet.

Lørdag blev begge alternativer afvist af Liberalerna og Centerpartiet. De ønsker en regering bestående af alle fire partier i Alliansen.

