Europæisk analyse: Alt fokus er på Brexit, men alle ved også, at det vil ende – med eller uden en aftale Det er Brexit-uge, men EU’s blik er flyttet videre. Til tiden efter Brexit.

Når der er lys for enden af tunnelen, kan det jo være, fordi der er tale om et modkørende tog, som sangeren Johnny Madsen siger i en sine ofte gentagne vittigheder.

I sidste uge lagde en højtstående EU-diplomat sig i slipstrømmen af sangeren, da han skulle beskrive Brexit-forhandlingerne mellem EU og Storbritannien, hvor der gennem de senere uger har været en vis fremdrift.

Så da topforhandlerne i sidste uge gik ind i det lukkede rum, tunnelen, som de kalder det her i EU-hovedkvarteret, var det netop, for de kunne skimte lys forude.

»Og det er vel at mærke ikke et lys fra et modkørende tog«, som diplomaten formulerede det.

Det er nu, det er Brexit, hvis det bliver Brexit med en aftale. Derfor er der et benhårdt pres på alle parter.

Selvfølgelig især på den britiske premierminister, Theresa May, som selv har stillet sig i spidsen for forhandlingerne.

Opløbet er i fuld gang, og den første målstreg hedder onsdag aften, da de øvrige stats- og regeringschefer skal sige ja eller nej.

Det er nu, det skal briste eller bære. Det er nu, den første udtræden af unionen finder sted. Det er nu, vilkårene skal aftales. Mentalt er skilsmissen allerede et faktum i Bruxelles.

Derfor befinder EU sig lige nu i en lidt skizofren tilstand. På den ene side er alt fokus på Brexit, men alle ved jo også godt, at det vil ende – med eller uden en aftale.

Derfor er blikket reelt også rettet mod tiden efter Brexit, hvor der skal tegnes en fremtid med et EU, der igen består af 27 lande, og som er godt inde i et valgår, hvor magten skal fordeles i EU-institutionerne.

Her er det som altid en kamp mellem højre og venstre, men der er denne gang også en kamp mellem de nye og de gamle.

Længe har man ventet på den franske præsident, Emmanuel Macron, og hans La République En Marche! Mange har bejlet til dem.

Uden at beskylde Macron for at være direkte løs på tråden har han da også været rundt, som man siger, men er nu landet i et mere eller mindre formaliseret samarbejde netop der, hvor man hele tiden har regnet med, at han ville lande: hos det liberale Alde-parti. I en tæt forbrødring med Hollands premierminister, Mark Rutte.

Onsdag, da Brexit skal stå sin prøve, bliver det broderskab også drøftet, når Alde-lederne, som altid, mødes før et topmøde.

Her er både Venstre og Radikale Venstre medlemmer, så statsminister Lars Løkke Rasmussen, (V), Morten Østergaard, (R) og kommissær Margrethe Vestager sidder side om side.

Så er han heller ikke større

Alde-Macron-aksen er på alle måder modsvaret på det andet politiske samarbejde, der også netop er blevet formaliseret: Samarbejdet mellem franske Rassemblement National og italienske Lega. Mellem Marine Le Pen og Matteo Salvini og med Ungarns Viktor Orbán og ligesindede på sidelinjen.

Der er tale om et forsøg på at tegne et nyt politisk Europakort, hvor de populistiske partier i midten og i centrum-venstre – sammen med gamle partier i Alde – står over for de populistiske partier på højrefløjen.

Et opbrud med de gamle partier, som vi også har set i dansk politik.

Og fra Alde-Macron-aksen er et forsøg på at finde et andet svar på de europæiske vælgeres bekymring end det, der er kommet fra Salvini, Orban og Le Pen.

Det var det svar, Macron var, da han vandt præsidentvalget sidste år, og det er de tanker, især Margrethe Vestager har slået til lyd for i den danske offentlighed. At der må komme et andet bud på folkelig bekymring end et højrepopulistisk.

Men, men, men. Ingen træer gror som bekendt ind i nogen himmel, og kigger man på tallene, er Macrons popularitet stærkt vigende.

I en af de få meningsmålinger, der laves på europæisk plan, fra Politico, står han og La République En Marche! til 21 af de 79 franske mandater i det kommende EU-Parlament.

Mens Salvini og Lega står til 28 af Italiens 76 medlemmer. Og hans Lega-parti er endda bare junior-regeringsparti.