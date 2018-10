Saudi-Arabien vil efterforske Khashoggi-sagen med Tyrkiet

For første gang siden journalisten Jamal Khashoggi forsvandt 2. oktober, har Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, og Saudi-Arabiens kronprins, Mohammed bin Salman, diskuteret sagen med hinanden.

Det gjorde de i en telefonsamtale i weekenden, skriver nyhedsbureauet AFP.

I samtalen lod Salman præsidenten forstå, at han gerne ser, at de to lande 'går sammen om at efterforske sagen'.

Saudi-Arabiens udenrigsministerium oplyser, at kronprinsen fik bekræftet kongedømmets 'stærke' forhold til Tyrkiet i telefonsamtalen.

»Kronprinsen ringede til præsident Erdogan for at takke ham for at tage imod forslaget om at etablere en fælles arbejdsgruppe, der skal undersøge og diskutere den saudiarabiske borger Jamal Khashoggis forsvinden«, skriver ministeriet.

Forlovet ventede ved konsulat

Journalisten Jamal Khashoggi har været savnet, siden han tidligere på måneden besøgte det saudiarabiske konsulat i Tyrkiet for at få ordnet nogle dokumenter i forbindelse med sit forestående bryllup.

Khashoggis forlovede ventede foran konsulatet i 11 timer, men han kom aldrig ud igen, har hun tidligere oplyst.

Khashoggi har skrevet kritisk om Saudi-Arabiens politik i blandt andet The Washington Post og i arabiske medier. Han har de seneste år levet i eksil i Washington i USA af frygt for forfølgelse.

De tyrkiske myndigheder frygter, at han er blevet dræbt på konsulatet i den tyrkiske storby Istanbul. Myndighederne vurderer, at drabet var planlagt af Saudi-Arabien, og at liget efterfølgende er blevet fjernet fra konsulatet.

Erdogan, har forlangt, at Saudi-Arabien fremlægger beviser for, at Jamal Khashoggi forlod konsulatet.

Saudi-Arabien afviser alle anklager.

ritzau