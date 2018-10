Khashoggi-drama: Saudi-Arabien truer USA med oliekrig

Hvis det viser sig, at Saudi-Arabiens magtfulde kongefamilie står bag det formodede mord på journalisten Jamal Khashoggi, vil det saudiske kongedømme blive mødt med en »alvorlig straf«, truer USA’s præsident Donald Trump.

Men, truer Saudi-Arabien tilbage, sker det, vil man svare igen. Og en eventuel saudiarabisk gengældelse vil kunne ramme verdensøkonomien hårdt.

»Kongedømmet bekræfter sin totale afvisning af enhver trussel eller ethvert forsøg på at underminere det, hvad enten det sker gennem trusler om økonomiske sanktioner eller ved hjælp af politisk pres«, siger en talsmand til det officielle nyhedsbureau Saudi Press Agency ifølge AFP.

Saudi-Arabien vil »besvare enhver sanktion med en endnu kraftigere«, siger talsmanden, som minder om, at oliesupermagten »spiller en effektiv og vital rolle i verdensøkonomien«.

Og det er så sandt, som det er sagt. Saudi-Arabien er verdens største eksportør af olie. Og hvis landet lukker for hanerne, vil det betyde, at prisen for en tønde råolie vil stige dramatisk – fra omkring lidt over 500 kroner pr. tønde til mere end 2.500 kroner. Scenariet er ikke grebet ud af luften, men er en af de mulige saudiske modsanktioner, som Turki Al-Dhakil, direktør på den officielle saudiske nyhedskanal, Al Arabiya, opremser.

Også mindre drastiske reaktioner, for eksempel en reduktion af olieeksporten, vil ramme resten af verden hårdt i form af blandt andet stigninger i brændstofpriserne.

Man skal dog i den forbindelse huske, at Saudi-Arabiens økonomi i øjeblikket er under pres, blandt andet på grund af den bekostelige krig i Yemen, som kongedømmet er involveret i. Arbejdsløsheden i landet er på 13 procent. Og det saudiske aktiemarked måtte notere et fald på syv procent oven på meldingen om, at Saudi-Arabien vil svare igen på eventuelle amerikanske sanktioner, skriver The Guardian.

En stor klemme på USA

Jamal Khashoggi, der selv er saudier, har flere gange skrevet kritisk om den saudiske kongefamilie, blandt andet i Washington Post, og han har i nogen tid boet i selvvalgt eksil i USA. 2. oktober gik han ind ad døren til det saudiarabiske konsulat i den tyrkiske storby Istanbul, angiveligt for at ordne formaliteter i forbindelse med sit kommende bryllup, og han er ikke set siden. Unavngivne tyrkiske embedsmænd har udtalt til flere medier, at der findes konkrete beviser for, at Khashoggi er blevet myrdet på konsulatet.

Umiddelbart efter, at den arabiske journalist var forsvundet, var reaktionerne fra Det Hvide Hus afdæmpede. Saudi-Arabien er en vigtig allieret for USA i striden med Iran. Kongedømmet er desuden verdens næststørste importør af våben, og 61 procent af denne import kommer fra USA.



Saudi-Arabien var da også sidste år USA’s s største våbenkunde. I 2017 skrev landet under på kontrakter for 17,5 milliarder dollar, svarende til knap 113 milliarder kroner. Ligeledes sidste år underskrev præsident Donald Trump i Saudi-Arabiens hovedstad Riyadh en aftale om amerikansk våbensalg til kongedømmet i de kommende år for ikke mindre end 710 milliarder kroner.

Det handler om rigtig mange arbejdspladser i USA. Og Donald Trump vil have det skidt med at se Saudi-Arabien flytte sine ordrer til andre våbenproducerende lande.



»Jeg vil ikke være tilhænger af at bremse et land fra at bruge 110 milliarder (dollar, red.), hvilket er et rekordbeløb, og lade Rusland få pengene eller Kina få pengene. Hvad godt ville det gøre os? Der er andet, vi kan gøre«, sagde Trump i fredags ifølge The Telegraph.