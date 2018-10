Regn og oversvømmelser i Frankrig dræber mindst 13 Mindst 13 personer er døde i det sydvestlige Frankrig oven på kraftige oversvømmelser, skriver Reuters.

Mindst 13 personer er døde i det sydvestlige Frankrig, efter at kraftig regn faldt natten til mandag. Regnen har udløst oversvømmelser, hvor folk er fanget på hustage.

Det skriver nyhedsbureauet AFP mandag over middag. Reuters skriver, at der derudover er en savnet og fem svært tilskadekomne.

Mandag formiddag var dødstallet rapporteret til seks.

»Vi har folk, der er strandet på hustage. Vi bliver nødt til at bruge helikoptere for at evakuere dem, for vi kan ikke nå dem med båd på grund af det kraftige vandstrømme. Det er for farligt«, siger præfekt i byen Aude, Alain Thirion, til Reuters.

Han fortalte yderligere tidligere mandag, at seks redningshelikoptere er tilkaldt, men at dårligt vejr forhindrer redningsarbejdet, som 250 brandmænd og 100 politifolk for nuværende er involveret i.

»Der er intet tilbage. Der er kun et hul i jorden. Det var meget voldsomt«, siger Ines Siguet fra byen Villeailhenc til nyhedsbureauet AP.

Måneders regn på få timer

Ifølge nyhedsbureauet faldt der natten til mandag, hvad der svarer til flere måneders regn på blot få timer.

Det gav massive oversvømmelser, og i byerne Conques-sur-Orbiel og Villardonnel skulle vandet være nået helt op i førstesals højde.

Et af ofrene blev revet med af vandmasserne, mens vedkommende lå og sov.

Der falder stadig regn i området, og vandstanden forventes at stige yderligere.

Udenrigsministeriet advarer

2018 har været det varmeste år i Frankrig siden 1900, og meteorologer mener, at det har forstærket de kraftige regnskyl, der kommer regelmæssigt i efteråret i regionen.

Regnskyllene i området og situationen generelt er så alvorlig, at Udenrigsministeriet i Danmark har udsendt en varsling:

»Store oversvømmelser ved kysten i det sydlige Frankrig mellem Montpellier og grænsen til Spanien på grund af voldsomt regnvejr. Der forventes mere regn. Hvis du opholder dig i det sydøstlige Frankrig, bør du kontakte dine pårørende og fortælle, at du er ok. Følg lokale myndigheders anvisninger og hold dig opdateret om vejrsituationen«, skriver Udenrigsministeriet i varslet.

