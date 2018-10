Gadekampe bryder ud i New Delhi over indisk #MeToo-sag

Det er i dag kommet til sammenstød mellem demonstrerende medlemmer af det indiske oppositionsparti India National Congress’ ungdomsafdeling og politiet i hovedstaden New Delhi. Demonstranterne forlangte, at Mobashar Jawed Akbar, som har titel af junior external affairs minister (en politiker, som har et bestemt ansvarsområde uden at være medlem af regeringen, red.), trækker sig tilbage, efter at mindst 12 kvinder har anklaget ham for seksuelle overgreb.

Det skriver AP.

Akbar benægter alle anklagerne og truer kvinderne med at slæbe dem i retten.

»Anklagerne mod mig er falske og opdigtede, krydret med insinuationer og ondskab«, siger han ifølge AP.

Demonstrationerne mod den indiske politiker, som er tidligere bladudgiver, tog fart, da journalisten Priya Ramani i et tweet 8. oktober navngav ham som værende den unavngivne mand, hun for et år siden i en artikel i magasinet Vogue India beskyldte for at have chikaneret hende seksuelt.

#Metoo-bølge i Indien

Siden er flere end 12 kvinder trådt frem og har beskyldt Akbar for overgreb - de fleste af kvinderne er som Priya Ramani journalister, som har arbejdet for Akbar, eller som har søgt arbejde hos ham.

Akbar har udtalt, at han er blevet offer for en større »dagsorden«, som er sat i gang, få måneder før der skal være valg i Indien.

Akbars påstand er blevet mødt med vrede blandt indiske journalister. En af de kvindelige journalister, som er trådt frem med anklager mod Akbar, har tweetet:

»Den eneste dagsorden, for nu at låne et ord fra M.J. Akbars udtalelse er ... nok er nok«.

Siden sidste måned er mange kvindelige indiske skuespillere og skribenter trådt frem på de sociale medier og har fortalt, hvordan de er blevet udsat for seksuelle overgreb af deres chefer og kollegaer, hovedsagelig på arbejdspladser.