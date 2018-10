Tyske myndigheder undersøger 95.000 Opel-biler for snyd med udstødninger Tusindvis af biler fra den tyske producent Opel bliver undersøgt for manipulation med udstødningsgasser.

Tyske myndigheder har mandag påbegyndt undersøgelser på to adresser ejet af den tyske bilproducent Opel. Efterforskningen omfatter 95.000 biler.

Undersøgelserne skal klarlægge, hvorvidt køretøjerne har indbygget software, der skal manipulere med mængden af udstødningsgasser, som bilerne udleder.

Det bekræfter Opel ifølge nyhedsbureauet Reuters.

De biler, der er i myndighedernes søgelys, har indbygget Euro 6d-motorer. Ifølge anklagemyndigheden er der tale om Opel-modellerne Insignia, Zafira og Cascada.

Det er anklagemyndigheden i den tyske storby Frankfurt, der står for efterforskningen af bilproducenten.

»Opel bekræfter, at den offentlige anklagers kontor i Frankfurt gennemfører efterforskning - som en del af en indledende sag om udledningsgasser - på adresser i Rüsselsheim og Kaiserslautern«, oplyser Opel i en udtalelse.

»Vi kan ikke på nuværende tidspunkt kommentere detaljer vedrørende den igangværende efterforskning. Virksomheden samarbejder efter bedste evne med myndighederne«.

»Opel bekræfter igen, at dets køretøjer stemmer overens med de relevante forskrifter«, lyder det videre.

Efterforskningen af Opel kommer i kølvandet på en række lignende sager, der involverer andre bilmærker.

For tre år siden - i september 2015 - blev Volkswagen afsløret i at have installeret snydesoftware i 11 millioner dieselbiler på verdensplan.

Den omstridte software målte bilerne til en lavere udledning af den sundhedsskadelige NOx-gas end reelt under testkørsel. Dermed fremstod bilerne langt mere miljøvenlige, end de var.

Siden er også Audi og Daimler, der producerer Mercedes-Benz, blevet mistænkt for at have installeret tilsvarende snydesoftware i deres biler.

Opel-modellerne Insignia, Zafira og Cascada, der er omdrejningspunkt i den aktuelle sag, blev udviklet, mens Opel var ejet af den amerikanske bilproducent General Motors. General Motors solgte Opel til franske PSA Group i 2017.

PSA Group har ifølge Reuters afvist at kommentere sagen.

Opel er ejet PSA Group. PSA Group har ifølge Reuters afvist at kommentere sagen.

ritzau