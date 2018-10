Microsoft-grundlægger Paul Allen er død af kræft For nylig fortalte Microsoft-medstifter Paul Allen, at han havde kræft. Mandag døde han i en alder af 65 år.

Paul Allen, der grundlagde Microsoft sammen med sin barndomsven Bill Gates, døde mandag af kræft. Han blev 65 år gammel.

For to uger siden fortalte Allen, at lymfekræften, som han for flere år siden overvandt, var kommet tilbage.

Det oplyser hans virksomhed, Vulcan Inc., ifølge nyhedsbureauet AP.

»Alle os, der har haft æren af at arbejde sammen med Paul, har lidt et ubærligt tab i dag. Paul var et beundringsværdigt intellekt, udtaler Vulcan Inc.

Allens søster, Jody, kalder ham en 'højtelsket bror'.

»Min bror var på alle måder en bemærkelsesværdig person. Mange kender Paul Allen som teknolog og filantrop, men for os var en han højtelsket bror og onkel og en enestående ven, siger Jody Allen.

Paul Allen og Bill Gates mødtes på en privatskole i Seattle, da de var ganske unge. De to venner droppede senere ud af universitetet for at jagte deres fælles computerdrøm.

I 1975 grundlagde Paul Allen og Bill Gates it-firmaet Microsoft. Begge blev efter det store gennembrud i 1980'erne milliardærer.

Ifølge Microsofts administrerende direktør, Satya Nadella, har Paul Allen 'ændret verden'.

»Som medstifter af Microsoft og på sin egen stille og vedholdende måde skabte han magiske produkter, oplevelser og institutioner. Og på den måde har han ændret verden, siger Nadella.

I 1983 forlod Paul Allen Microsoft og stiftede Vulcan Inc.

Forretningsmanden har i årenes løb doneret flere milliarder kroner til velgørende formål og til forskning.

Han ejer desuden det amerikanske basketballhold Portland Trail Blazers og det amerikanske fodboldhold Seattle Seahawks.

Paul Allen efterlader sig ifølge erhvervsmagasinet Forbes en formue på 20,3 milliarder dollar. Det svarer til cirka 130 milliarder kroner.

ritzau