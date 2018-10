Glæde i Israel men vrede blandt palæstinenserne: Australien overvejer ambassadeflytning til Jerusalem

Australien overvejer at følge USA og flytte sin ambassade i Israel fra Tel Aviv til Jerusalem.

Ifølge den britiske avis The Guardian er Australiens nyudnævnte premierminister Scott Morrison »åben« over for at følge USA’s skridt. USA åbnede i maj i år sin nye ambassade i Jerusalem, hvilket førte til voldsomme palæstinensiske protester, hvor 58 mistede livet, mens omkring 1.200 blev såret under uroligheder i Gaza-striben.

Jerusalems status som Israels hovedstad er internationalt en varm kartoffel. Under Seksdageskrigen i 1967 erobrede og annekterede Israel den østlige del af byen, som som også palæstinenserne betragter som deres hovedstad. Frem til præsident Trumps beslutning om at flytte USA’s ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem, havde der været bred international enhed om, at Jerusalems status kun kan afklares via en fredsslutning mellem Israel og Palæstina. Premierminister Scott Morrison erkender da også, at forslaget om at flytte Australiens ambassade er »følsomt«.

Men, siger premierministeren ifølge The Guardian, forholdet mellem israelerne og palæstinenserne er fastlåst, og der sker ingen fremskridt i fredsforhandlingerne.

»Jeg mener, at vi er nødt til at udfordre den ortodoksi, som har præget denne debat, og som siger, at emner som at overveje spørgsmålet om hovedstad er tabu«, siger han.

Palæstinensisk vrede

Til dato er de eneste lande, der har fulgt USA’s eksempel, de latinamerikanske lande Guatemala og Paraguay. Sidstnævnte fortrød dog efter tre måneder og flyttede landets ambassade tilbage til Tel Aviv. Til Israels store vrede.

Israels premierminister Benjamin Netanyahu har på twitter givet udtryk for sin store taknemmelighed over den australske udmelding.



I spoke today with Australian PM @ScottMorrisonMP. He informed me that he is considering officially recognizing Jerusalem as the capital of Israel & moving the Australian embassy to Jerusalem. I’m very thankful to him for this. We will continue to strengthen ties between — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 15. oktober 2018

Til gengæld er palæstinenserne vrede på Australien.

»Den kortsigtede politiske gevinst som kan blive sikret ved at flytte den australske ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem vil med sikkerhed blive opvejet af skaderne, både på Australiens internationale rygte og på dets forbindelser til arabiske lande og lande med muslimsk flertal og det internationale samfund bredt«, siger Izzat Salah Abudulhadi, Palæstinas repræsentant i Australien, til The Guardian.