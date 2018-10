Bill Gates: Kapitalisme er det bedste svar på ulighed Intet alternativt system til kapitalismen synes at virke godt, siger filantropen og rigmanden Bill Gates.

» Kapitalisme er det rette middel til at bekæmpe ulighed, da det omfatter skatteindtægter, der kan bruges til fordeling af velfærd.

Det siger Microsofts grundlægger, Bill Gates, som er en af verdens mest fremtrædende filantroper.

Under et besøg i Berlin siger den 62-årig Gates, at han har svært ved at forestille sig et andet økonomisk system, som ville kunne sikre medicin, elektricitet og læsekundskaber i samme omfang som det kapitalistiske system.

»Der er ingen beviser på, at noget alternativt system virker godt, siger Bill Gates.

Han henviser til, at skatteindtægterne i det kapitalistiske økonomiske system sikrer en fordeling af velfærden.

Gates påpeger, at mange mener, det går dårligt i de lande, som er slået ind på en anden kurs.

» Nordkoreanerne har en skrækkelig tilværelse, og udviklingen i Venezuela viser, hvad der sker, når priserne fastlåses», siger Gates.

Han er i den tyske hovedstad for at deltage i et årligt møde i velgørenhedsinitiativet Grand Challenges (Store Udfordringer), som han selv har været med til at stifte.

Gates står som hovedtaler ved arrangementet tirsdag aften.

Gates har doneret milliarder af dollar til velgørenhed, men siges stadig at have en formue på 90 milliarder dollar (over 579 milliarder kroner).

I en årrække var Gates verdens rigeste mand. Han indtager i dag andenpladsen på Forbes liste over verdens rigeste efter Amazons stifter, Jeff Bezos.

Bezos' formue er ifølge Forbes på omkring 112 milliarder dollar (op mod 721 milliarder kroner).

ritzau