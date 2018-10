Taliban dræber 20 soldater og politifolk før valg

Mindst 20 medlemmer af de afghanske sikkerhedsstyrker er blevet dræbt ved et Talibanangreb i den nordlige del af landet tirsdag, siger regeringskilder.

Blandt de dræbte er en højtstående politimand.

En af Talibans militsgrupper sneg sig forbi flere kontrolpunkter i distriktet Lower Dar-e SUF, hvor de angreb sikkerhedsstyrkerne.

Embedsmænd siger, at Talibans folk under angrebet tog mindst fem terrængående køretøjer og en lastbil med mad.

Taliban og ekstremistgruppen IS har optrappet angreb mod det afghanske militær, politiet og sikkerhedsstyrker over hele landet de seneste måneder.

Søndag blev mindst 17 afghanske soldater dræbt, mens 12 personer blev såret ved et Taliban-angreb i den vestlige del af landet.

Lørdag blev 12 personer dræbt og 32 såret, da en bombe eksploderede ved et valgarrangement i det nordøstlige Afghanistan.

Både Taliban og IS er erklærede modstandere af et længe udsat valg til en ny nationalforsamling den 20. oktober.

Her kæmper 2.565 kandidater om de 249 pladser. Blandt de opstillede er 417 kvinder.

Selv om de seneste angreb ikke synes at have nogen direkte forbindelse til lørdagens valg, så understreger de Talibans styrke. Bevægelsen har kontrol over store områder i uden for de større byer.

Regeringskilder siger, at Taliban øjensynligt ønsker at vinde mere terræn for at stå stærkere ved eventuelle fredsforhandlinger.

Men Taliban har også lidt store tilbageslag. Militsen siger, at den er villig til at forsøge at få skabt en ny dynamisk fredsproces.

Men tusindvis af civile dræbes og lemlæstes under fortsatte kampe og angreb. Tal fra FN viser, at over 8000 blev dræbt eller såret i årets første ni måneder.

ritzau