Erdogan: Man har ledt efter »giftigt materiale« på konsulat

Tyrkiske medier citerer Tyrkiets præsident Recep Erdogan for, at de efterforskere, som i aftes brugte otte timer på at gennemsøge det saudiarabiske konsulat i Istanbul, blandt andet ledte efter »giftigt materiale«.

Det skriver AP.

Politiet planlægger også ifølge AFP at gennemsøge den saudiarabiske konsuls private residens i forbindelse med sagen om den forsvundne journalist, Jamal Khashoggi-sagen.

Tyrkiske efterforskere brugte i aftes otte timer på at lede efter spor på det saudiske konsulat i Istanbul. Efterforskerne havde ifølge flere medier blandt andet jordprøver fra konsulatets have med ud.

Den saudiarabiske journalist Jamal Khashoggi har været forsvundet siden 2. oktober. Flere anonyme tyrkiske embedsmænd har udtalt, at de tyrkiske myndigheder har konkrete beviser for, at Khashoggi er blevet myrdet og parteret på konsulatets område. Der skulle angiveligt være tale om blandt andet aflytninger.

Saudi-Arabien har siden Khashoggis forsvinden været under et voldsomt internationalt pres for at fortælle om journalistens skæbne. USA's præsident, Donald Trump, har udtalt, at hvis saudierne står bag, at Khashoggi er blevet myrdet, så vil Saudi-Arabien blive udsat for »alvorlig afstraffelse«.

På den anden side har Trump også betonet, at det ikke er i USA's interesse at sætte sin enorme våbeneksport til saudierne over styr - en eksport til en værdi af trecifrede milliardbeløb.

USA's udenrigsminister Mike Pompeo befinder sig netop nu i Saudi-Arabien, hvor han har samtaler med blandt andre Saudi-Arabiens kong Salman om sagen.