En grøn bølge ramte Europas kernelande i weekenden Tysklands konservative union, CDU/CSU, er stærkt optaget af det højrenationale AfD, men de mister ifølge ny meningsmåling flere vælgere til De Grønne, som nu er største parti i bil- og ølbyen München.

Mens Europas socialdemokratiske og konservative partier diskuterer, hvordan de skal imødegå truslen fra højrepopulismen, bliver de flere steder udfordret af grønne partier, der har fået ny selvtillid som ikke bare miljø- og klimaforkæmpere, men som klare alternativer til nationalismen.

I denne weekend gik grønne partier markant frem ved valg i tre af EU’s kernelande: Tyskland, Belgien og Luxembourg.

Ved parlamentsvalget i det lille Luxembourg gik det grønne parti frem til 15 procent af stemmerne, mens det på flere måder ligesindede piratparti fik 8 procent. Socialdemokraterne gik tilbage ligesom de konservative kristen-demokrater, der med 28 procent af stemmerne dog holder fast i positionen som største parti.

I søndagens kommunalvalg i Belgien sluttede det grønne parti på andenpladsen i hovedstadsregionen Bruxelles og blev største parti i flere områder, hvor de skubbede socialisterne af pinden. De grønne overhalede Belgiens liberal-konservative regeringsparti, MR. I den store region Flandern gik det grønne parti også markant frem og blev med 13,1 procent af stemmerne lige så store som højrenationalisterne Vlaams Belang.

De største europæiske perspektiver har den grønne fremgang samme dag i den sydtyske delstat Bayern. Her mistede det kristen-konservative CSU sit absolutte flertal og muligheden for at præsentere sig selv som talerør for den samlede delstat. De Grønne gik frem til 17,5 procent af stemmerne og overhalede dermed klart socialdemokratiet SPD som det primære alternativ til CSU.

De Grønne blev også klart større end det højrenationale Alternative für Deutschland, der ellers prægede valgkampen med sin kritik af Tysklands flygtningepolitik og kom ind i delstatens parlament med 10,2 procent af stemmerne, mens den pragmatiske hjemstavnskonservative borgerliste Freie Wähler gik frem til 11,6 procent.

Det lille grønne jordskælv har gjort Bayerns hovedstad, München, til den politisk grønneste storby i Tyskland. Som en plante, der slår rod i selv den mest uvelkomne jordbund, skriver avisen Süddeutsche Zeitung i en artikel, der leder efter svaret på, hvordan det kunne ske. I hjertet af München fik den grønne spidskandidat Ludwig Hartmann 44 procent af de såkaldte førstestemmer.

»Vi har ramt den borgerlige midtes livsfølelse«, siger Hartmann til avisen med en svært oversættelig tysk formulering.

De nye grønne vælgere har det økonomisk o.k., men de oplever, at metroen og cykelstierne er proppede, at der mangler børnepasning, at huslejerne stiger og stiger, at luften er fuld af partikler fra biler, skriver Süddeutsche Zeitung. De Grønne fangede stemningen i de stordemonstrationer, der sommeren igennem har været i München, mens det meste af Tyskland havde fokus på højrenationale demonstranter i byen Chemnitz i delstaten Sachsen. I München marcherede de imod fremmedfjendtlighed og for et mere bæredygtigt landbrug.

Undersøgelser viser, at De Grønne har trukket vælgere fra både SPD og CSU og samtidig mere end andre partier har mobiliseret folk, der ikke stemte sidste gang. De Grønne har ligesom AfD mobiliseret nye vælgere, og de to partier er samtidig de eneste partier med en klart ulige kønsfordeling. De grønne tiltrækker flest kvinder, AfD langt flest mænd.

Den grønne fremgang er ikke isoleret til Bayern. De Grønne står i en meningsmåling fra Trendbarometer lavet for tv-stationen RTL til 18 procent opbakning og positionen som andetstørste parti bag det konservative CDU/CSU anført af kansler Angela Merkel. Mange nye vælgere kommer fra SPD, men en fjerdedel stemte ved sidste forbundsdagsvalg på CDU/CSU, viser undersøgelsen. Ifølge RTL er vælgervandringen fra CDU og CSU til De Grønne mere end dobbelt så stor som vandringen til AfD, der ellers har optaget de konservative politikere i årevis.

Grøn optimisme

Weekendens valgresultater begejstrer det grønne samleparti i Europa-Parlamentet, der tydeligvis går efter at kombinere den traditionelle kamp for en grøn omstilling og imod klimaforandringer med en nyere rolle som forsvarer for et åbent Europa imod nationalistiske kræfter.