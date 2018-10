EU og Storbritannien lufter tanken om at forlænge skilsmisse

EU-chefforhandler Michel Barnier er åben over for at tilbyde Storbritannien en etårig forlængelse af overgangsperioden på vej ud af EU. Det erfarer Financial Times.

Ligeså lufter Storbritanniens handelsminister, Liam Fox, idéen om, at briterne forbliver i overgangsperioden 'et par måneder' længere. Det fortæller kilder med kendskab til sagen til mediet The Times.

Skilsmissens oprindelige slutdato har hidtil været sat til december 2020. Overgangsperioden begynder den 29. marts 2019.

En forlængelse af perioden vil kunne give ekstra tid til at indgå en ny handelsaftale mellem EU og Storbritannien, lyder rationalet fra begge parter.

Liam Fox opfordrer derfor den britiske premierminister, Theresa May, til at overveje en forlængelse.

Forhandlinger i hårdknude

Brexit-forhandlingerne er den seneste uge gået i hårknude.

Det er sket, efter forhandlingerne i sidste uge gik ind i en intens fase. Parterne ville forsøge at nå til enighed, før stats- og regeringscheferne mødes i Bruxelles til topmøde onsdag aften i denne uge.

Men søndag valgte parterne at gå fra hinanden, da de ikke kunne blive enige om den største udfordring i forhandlingerne - grænsen mellem Storbritannien og Irland.

Grænsen er stridspunkt

Ifølge Financial Times vil Barnier til gengæld for en forlængelse kræve, at Theresa May går på kompromis i forhold til stridspunktet om grænsen.

Storbritannien ønsker en usynlig grænse mellem Nordirland og Irland, og samtidig vil briterne forlade EU's toldunion. Briterne kræver desuden, at Nordirland skal behandles på samme måde som resten af Storbritannien.

De krav blokerer for en aftale, da EU-landene står stejlt på, at briterne ikke kan få en åben bagdør til EU's indre marked.

Ifølge den tyske avis Frankfurter Allgemeine Zeitung har EU-Kommissionen tilbudt Storbritannien at kunne forblive i EU's toldunion og indre marked i en periode, der går ud over december 2020.

ritzau