Pakistan henretter pædofil mand for drab på otte børn

Den pædofile Mohamed Imran Ali, der er dømt for at have dræbt otte børn i Pakistan, er onsdag blevet hængt i et fængsel i byen Lahore, efter at hans appeller er blevet afvist ved domstolene.

Det oplyser embedsmænd.

Til stede ved henrettelsen var blandt andre Amin Ansari. Han er far til den syvårige pige Zainab Ansari, hvis drab i januar i år vakte harme og politiske spændinger i store dele af Pakistan.

Henrettelsen fandt sted tidligt onsdag morgen, og liget af Mohamed Imran Ali er blevet overdraget til hans familie, oplyser fængselsmyndigheder.

Tilstod drab på otte børn

Mohamed Imran Ali blev anholdt, to uger efter at Zainab Ansaris lig blev fundet på en losseplads i landsbyen Kasur nær Lahore i midten af januar.

Ifølge politiet var hun blev voldtaget og kvalt.

Under en afhøring tilstod Mohamed Imran Ali drabet på syvårige Zainab Ansari og yderligere syv børn.

Zainab Ansaris far siger, at han føler tilfredshed efter at have set sin datters drabsmand dø en 'forfærdelig' død.

»Jeg føler, at retfærdigheden er sket fyldest«, siger han til den pakistanske tv-station Geo News ifølge nyhedsbureauet dpa.

Mange gerningsmænd går fri

Næsten 3500 børn bliver udsat for seksuelle overgreb i Pakistan hvert år. Og langt de fleste gerningsmænd går fri på grund af juridiske eller sociale forhindringer.

Det oplyser Gohar Mumtaz fra den frivillige organisation Sahil, der arbejder på at forbedre børns vilkår i landet.

Voldtægten og drabet på Zainab vakte harme i store dele af Pakistan.

Ved begravelsen af den dræbte pige blev en politistation angrebet af rasende demonstranter. Mindst to blev dræbt, mens flere blev såret, i voldsomme sammenstød.

»Politiets efterforskere mener, at Zainab var seriemorderens niende offer siden 2016, sagde regeringstalsmand i Punjab Malik Ahmad Khan dengang ifølge nyhedsbureauet AP.

»Alle ni ofre blev voldtaget, og otte af dem blev dræbt, fortalte han i midten af januar.

ritzau