De norske 'tyskertøser' får officiel undskyldning Deporteringer og fratagelse af statsborgerskab var skæbnen for de norske 'tyskertøser' efter Anden Verdenskrig. Nu får de officiel undskyldning af Erna Solberg.

Da Anden Verdenskrig sluttede, blev de kronraget til offentligt skue i Danmark. I Norge fik de en langt værre behandling.

73 år efter krigens afslutning klinger det stadigvæk negativt, når snakken falder på de kvinder, der forelskede sig i tyske soldater. Tyskertøserne eller feltmadrasserne.

Nu får de en offentlig undskyldning af den norske statsminister.

»Flere tusinde kvinder, som blev kaldt ’tyskerpiger’ eller ’tyskertøser’, blev fængslet, frataget statsborgerskab og sendt ud af landet. Uden lov eller dom. Norske myndigheder har behandlet dem på en uværdig måde. Retsstaten har svigtet dem«, siger den norske statsminister Erna Solberg ifølge nyhedsbureauet Abc Nyheter.

I dag fremfører hun den officielle undskyldning til de titusinder af kvinder, som havde forhold til tyske mænd. Det sker som en del af 70 års-jubilæet for FN’s menneskerettighedserklæring.

Med til undskyldningen følger penge til forskning, men ikke personlige erstatninger.

Ved krigens afslutning blev de titusinder af kvinder deporteret af den norske stat, mens 14.000 blev placeret på 40 interneringslejre i Norge.

Den største husede mere end 1.100 kvinder, og nogle af lejrene står endnu. Her blev kvinderne holdt fanget uden at have været stillet for en dommer.

10.000 samfundsproblemer

Det skønnes, at mellem 50.000 og 100.000 kvinder havde nær kontakt til tyskerne, og 73 år efter krigens afslutning er deres skæbne stadigvæk et ømt punkt i den offentlige debat, lyder det ifølge Kristeligt Dagblad.

»Det groveste er selvsagt, at de blev frataget statsborgerskab«, lyder det fra Erna Solberg forud for den officielle undskyldning.

Den norske journalist og forfatter Helle Aarnes står bag bogen ’Tyskertøserne - Historierne vi ikke fik fortalt’, som bygger på en lang række interviews med de kvinder, det handlede om. Heri fremgår det, at behandlingen af kvinderne var ulovlig, og at ’tyskertøserne’ er den eneste gruppe i Norge, der er blevet straffet på denne måde. Aarnes har senere modtaget den fornemmeste pris i norsk journalistik for sit arbejde.

Ifølge Universitetet i Oslo blev der efter krigen født omkring 10.000 børn med norsk mor og tysk far, børn som af myndighederne blev opfattet som et samfundsproblem.

I 1945 foreslog de norske myndigheder, at børnene burde sendes til Australien, men det blev dog aldrig ført ud i livet.