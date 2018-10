NGO-leder i Yemen: Børnene er så syge og underernærede, at de ikke engang kan græde Konflikten mellem Houthi-oprørerne og den saudi-ledede militærkoalition medfører katastrofale konsekvenser for Yemens befolkning, fortæller NGO-leder fra Yemens hovedstad. Red Barnet melder om, at hundredvis af børn dør af sult hver dag.

Mere end 100 spædbørn dør hver dag af sult. Snart vil 13 millioner mennesker være i risiko for at dø af sult.

Yemen er på vej mod den værste hungersnød, verden har set i 100 år. Sådan lød udmeldingen søndag fra FN i et interview med BBC. Derfor kræver NGO’en Oxfam nu handling.

»Vi kan ikke vente et sekund længere. Det internationale samfund er virkelig, virkelig nødt til at handle nu«, siger Oxfams landeleder i Yemen, Muhsin Siddiquey, fra hovedstaden Sanaa.



Han fortæller, at mængden af mad svinder ind, grundet vedvarende angreb på havnebyerne Hodeidah og Saleef langs vestkysten. Ifølge Muhsin Siddiquey kommer omkring 70 procent af Yemens forsyninger fra de to havne, hvorfra varerne sendes rundt til resten af landet.

Borgerkrigen i Yemen Hungersnøden skyldes den borgerkrig, der siden 2015 har hærget Yemen. - På den ene side står Houthi-oprørerne, der støttes af Iran. De kontrollerer et større område i det vestlige Yemen, heriblandt hovedstaden Sanaa. - På den anden side er præsident Abdrabbuh Mansur Hadis eksilregering, der støttes af en koalition, ledet af Saudi-Arabien. Den saudi-ledede koalition bærer et stort ansvar i konflikten, ikke mindst på grund af dens mange luftangreb, som i høj grad går ud over civilbefolkningen. Vis mere

Tager man en tur på markedet i Sanaa, er der stadigvæk mad at købe, men det store problem er, at landets valuta er kollapset, så befolkningens mulighed for at købe varer er faldet markant.

»Resultatet kan ses, hvis man besøger hospitalet. Det er meget svært at se på. Børnene er så syge og underernærede, at de ikke engang kan græde«, siger Muhsin Siddiquey.

Og ifølge Muhsin Siddiquey forværres manglen på mad hele tiden.

Hos Red Barnet deler man Muhsin Siddiquey og Oxfams alvorlige bekymring.

»FN’s seneste tal er skræmmende, men desværre ikke overraskende. 13 millioner lyder som en ufattelig statistik, men vores medarbejdere i landet ser de underernærede børn bag statistikkerne komme ind til os hver eneste dag«, siger Red Barnets katastrofechef Kristine Mærkedahl Jensen og fortsætter:

»Vi bør ikke vente til det bliver en fuldbyrdet hungersnød. Yemens børn sulter allerede ihjel. Usikkerhed, utilgængelighed og krisens store omfang betyder, at organisationer i øjeblikket ikke er i stand til at hjælpe alle børn, som risikerer at blive ramt af sult. Hver dag dør mere end hundrede spædbørn af sult«, siger Kristine Mærkedahl Jensen.

Foto: Mohammed Huwais/Ritzau Scanpix Soldater, loyale til Houthi-oprørerne, under en militærparade i Yemens hovedstad, Sanaa, d. 16. oktober.

Der skal handles lige nu

Lederen af Oxfams Yemen-adfeling peger på særligt to ting, der hurtigst muligt skal gøres for at hjælpe den lidende civilbefolkning i Yemen.

»Det vigtigste for Yemens befolkning er, at krigen stopper. Vi skal have en øjeblikket våbenhvile. Det internationale samfund har en etisk forpligtelse til at stoppe alle de her unødvendige handlinger«, siger Muhsin Siddiquey.



Dernæst nævner Muhsin Siddiquey, at parterne i konflikten skal sørge for, at havnene virker, så der kan laves et kontinuerligt flow af madvarer til landet. Yemen var allerede afhængige af import af madvarer, før borgerkrigen brød ud.