Mindst 18 er dræbt ved angreb på skole på Krim Gerningsmand handlede alene, siger myndigheder nu.

Mindst 18 personer er dræbt og omkring 50 er såret på en læreanstalt ved et angreb, oplyser de russiske myndigheder.

Myndighederne formodede først, at der var sket en gaseksplosion på den tekniske skole i Kerch på Krim. Men det blev senere klart, at en hjemmelavet bombe var blevet bragt til sprængning.

Bomben var anbragt i skolebygningens cafeteria. De fleste af ofrene er teenagere.

Ruslands efterforskningskomité sagde, at den havde indledt en efterforskning af »et terrorangreb« på den tekniske skole i Kerch på Krim", som Rusland har annekteret.

Men politikere og embedsmænd på Krim gav imidlertid hurtigt udtryk for, at der kun var en angrebsmand, som selv var studerende, og som dræbte sig selv.

»Den formodede gerningsmand ved terrorangrebet på Krim handlede alene«, siger republikkens leder, Sergei Aksyonov, til Tass.

»Vi har ingen andre data, siger Aksyonov, som bekræfter, at det var en lokal studerende fra skolen.

Tidligere havde en højtstående officer fra nationalgarden sagt, at der var tale om et terrorangreb, hvor der blev anvendt en hjemmelavet bombe fyldt med metalstykker.

Olga Grebennikova, som er leder af skolen i Kerch, sagde tidligere til KerchNet TV, at »bevæbnede mænd med automatgeværer« efter eksplosionen »dræbte alle de så«.

Avisen Komsomolskaya Pravda citerede en studerende Semyon Gavrilov for, at han var faldet i søvn under en forelæsning og blev vækket af skud. Han siger, at han så en ung mand skyde på folk.

Lokale optagelser i Kerch viser pansrede køretøjer nær skolen.

Øjenvidner siger, at skoler og børnehaver andre steder i byen er blevet evakueret.

Forsvarsministeriet i Moskva siger, at det sender militær og materiel ned til Krim for at hjælpe ofrene for angrebet.

ritzau