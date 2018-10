Avis: Saudisk konsul afskediges fra embede i Istanbul

Saudi-Arabiens konsul i den tyrkiske storby Istanbul afskediges fra sit embede. Konsulen vil blive efterforsket for brud på reglerne.

Det fremgår af en offentlig erklæring ifølge den saudiske avis Sabq.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det saudiske konsulat i Istanbul har været i søgelyset den seneste tid, efter at den saudisk-amerikanske journalist Jamal Khashoggi forsvandt under et besøg på konsulatet 2. oktober.

60-årige Khashoggi var kendt for at være kritisk over for det saudiske styre. Han flygtede fra sit hjemland, Saudi-Arabien, til USA i 2017 og levede frem til sin forsvinden i eksil i USA.

De tyrkiske myndigheder har iværksat en efterforskning af sagen og meddelte tidligere i oktober, at de ville gennemsøge den saudiske konsuls hjem.

Nyhedsbureauet AP og tv-stationen CNN har de seneste dage citeret anonyme kilder, der betegnes som tyrkiske embedsfolk, for at der er fundet beviser på, at Khashoggi er blevet dræbt på konsulatet.

Saudi-Arabien accepterede, at tyrkiske efterforskere mandag undersøgte konsulatet. CNN's anonyme kilde hævder, at der her blev fundet spor efter drab og partering af Jamal Khashoggi.

Tyrkiske efterforskere har dog udtrykt frustration over saudiaraberne.

Ifølge efterforskerne var konsulatet blevet rengjort og væggene malet på ny, før de tyrkiske efterforskere blev lukket ind på konsulatet.

Det fremgår ikke af den saudiske avis Sabq, præcis hvilke brud på reglementerne, den afskedigede konsul mistænkes for at have begået.

ritzau