FN's udsending til Syrien forlader sin post Den svensk-italienske diplomat Staffan de Mistura stopper som FN's særlige udsending i Syrien-konflikten.

FN's særlige udsending i Syrien, Staffan de Mistura, træder tilbage fra sin post ved udgangen af november.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Staffan de Mistura har onsdag offentliggjort sine planer om at forlade sin post under et møde i FN's Sikkerhedsråd om situationen i Syrien.

Han blev udpeget som særlig udsending til Syrien-konflikten i 2014.

På daværende tidspunkt havde den syriske borgerkrig været i gang i tre år.

ritzau