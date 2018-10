Nu er det lovligt: Canadiske hashkøbere strømmer til butikkerne Fra onsdag morgen har canadiere kunnet købe hash lovligt. Det har givet kø ved kasserne i Toronto.

Onsdag morgen kan interesserede købe cannabis helt lovligt i Canada. Det har givet kø ved butikkerne, hvor cannabis-nydende canadiere udnytter den nye status for rusmidlet.

Der kan nu blive solgt cannabis i tilladte butikker. Mange af dem er delstatskontrollerede.

»Det har egentlig alligevel føltes legalt de sidste 20 år. Nu kan jeg bare købe det lovligt, siger Charlie Galley til The Star foran NSLC, Nova Scotia Liquor Coorporation, i byen Lower Sackville, hvor køen strækker sig hele vejen rundt om hjørnet.

Foto: Christopher Katsarov/AP I mere end to år har den canadiske regering ledet af premierminister Justin Trudeau arbejdet frem mod legaliseringen, der nu er trådt i kraft. (Christopher Katsarov/The Canadian Press via AP)

I mere end to år har den canadiske regering ledet af premierminister Justin Trudeau arbejdet frem mod legaliseringen, der nu er trådt i kraft. (Christopher Katsarov/The Canadian Press via AP) Foto: Christopher Katsarov/AP

I den fransktalende del af Canada, delstaten Quebec, beretter den lokale avis Montreal Gazette om en ganske afdæmpet reaktion ved den cannabissælgende offentlige butik SQDC på handelsgaden Saint Catherine.

Her stod omkring 10 mennesker i kø, da butikken åbnede. Først i køen stod Hugo Senecal.

»Jeg havde planlagt at være den første. Jeg kom her klokken 03:45 i morges, for det er en historisk dag.

»Jeg er grundlæggende en stoner (passioneret cannabisbruger red.), og jeg ville bare være den første, der købte lovlig cannabis i Montreal, siger han til Montreal Gazette.

Allerede i 2001 blev medicinsk cannabis lovligt i landet.

I mere end to år har den canadiske regering ledet af premierminister Justin Trudeau arbejdet frem mod legaliseringen, der nu er trådt i kraft.

Formålet er blandt andet at bringe det ulovlige salg af cannabis frem i lyset og ind i et reguleret system. Det skal nedbringe den organiserede kriminalitet i landet, som har tjent sine penge på cannabis.

De enkelte delstater har fået mulighed for at indføre egne regler inden for de nationale retningslinjer.

I nogle stater vil det derfor være tilladt for alle over 18 år at købe cannabis, mens aldersgrænsen i andre stater er sat til 19 år.

Nogle delstater vil åbne statsejede butikker, mens andre vil tillade private sælgere. Og i nogle områder vil det være lovligt for private at gro op til fire cannabisplanter derhjemme

ritzau