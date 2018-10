EU-kommissær vender tomlen ned til italiensk statsbudget

EU's budgetkommissær, Günther Oettinger, har ifølge det tyske magasin Der Spiegel afvist, at Italiens planlagte statsbudget overholder EU's budgetregler.

»Mistanken om, at Italiens statsbudget for 2019 ikke er i overensstemmelse med de forpligtigelser, som eksisterer i EU, er blevet bekræftet, citerer Spiegel Oettinger for at sige.

Ifølge Der Spiegel er en formel notifikation fra EU's økonomikommissær, Pierre Moscovici, på vej til Italien. Regeringen i Italien forventes at kende svaret torsdag eller fredag.

Den italienske regering mener, at budgettet vil øge væksten gennem statslige investeringer.

Flere andre EU-lande er bekymret for, at det vil øge Italiens i forvejen velvoksne statsgæld.

ritzau