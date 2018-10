Mindre risiko for hjerte-kar-sygdomme: Transfedtsyrer i madvarer kan blive forbudt i hele EU fra 2021 Dansk forbud har betydet, at 800 færre mennesker dør om året af blodpropper i hjertet.

Fra 1. april 2021 skal det være slut med høje mængder transfedtsyrer i fødevarer i EU.

Det mener EU-Kommissionen. Fra den dag må der maksimalt være 2 procent transfedtsyrer i fødevarer i EU, hvis kommissionens forslag - der lige nu er til høring - bliver til virkelighed.

Danmark vedtog allerede i 2004 at forbyde de farlige transfedtsyrer, og derfor er det en rigtig god og fornuftig beslutning, EU endelig ser ud til at træffe, mener adjungeret professor, dr. med. Steen Stender fra afdelingen for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet.

»Alene i Danmark har forbuddet betydet, at vi har oplevet et årligt fald på op mod 800 færre mennesker, der er døde af blodpropper i hjertet. Efter mange års nølen på området følger EU nu endelig efter«, påpeger Steen Stender.

Fakta To typer transfedt Transfedtsyrer er umættede fedtsyrer, der fremmer åreforkalkning ved at øge koncentrationen af det skadelige LDL-kolesterol og nedsætte koncetrationen af det gavnlige HDL-kolestorol. Der findes to typer af transfedt: Naturlige transfedtsyrer findes i fedtet fra oksekød, fårekød og mælkefedt. Det naturlige transfedt, er der i følge Steen Stender dog ingen grund til at bekymre sig om, da transfedtet maksimalt udgør 5 procent af den samlede fedtmængde.

findes i fedtet fra oksekød, fårekød og mælkefedt. Det naturlige transfedt, er der i følge Steen Stender dog ingen grund til at bekymre sig om, da transfedtet maksimalt udgør 5 procent af den samlede fedtmængde. Industrielt transfedt findes i margarine, bagværk, fastfood og snacks - dog ikke længere i Danmark på grund af forbuddet fra 2004. Når transfedtet optræder, udgør det oftets op mod 60 procent af den samlede fedtmængde. Hvis man støder på en fødevarer med et højt indhold transfedt, kan man næsten være helt sikker på, at det er den industrielle slags. Vis mere

Han er en af verdens førende forskere inden for transfedtsyrer og påpeger, at der i mange år har været god evidens for, at et højt indtag af transfedt kan føre til øget dødelighed af blodprop i hjertet.

Transfedt gør hjertet sygt

Risikoen for hjertesygdomme stiger med et stigende indtag af transfedt. Et dagligt indtag på 5 gram er forbundet med en øget risiko på cirka 25 procent, påpeger Steen Stender. Siden 2004 har ingen i Danmark indtaget de mængder.

Tidligere indeholdt et måltid med 100 gram popcorn, 100 gram kager og en portion kyllingenuggets med pommes frittes 30 gram transfedt, og i dag har det selvsamme måltid 1-2 gram transfedt i sig.

»Jeg tør slet ikke regne ud, hvor mange der er blevet ramt af for tidlig hjertedød på grund af nølen fra EU’s side med at få lovgivet om en begrænsning af transfedt i fødevarer«, siger Steen Stender.

Selv om det glæder ham, at EU-forbud på transfedt nærmer sig, kommer det for sent i forhold til, at man i EU i mange år har kendt helbredskonsekvenserne af for højt indtag af transfedt.

Desuden skal EU-forbuddet først træde i kraft fra 2021, hvilket bekymrer Steen Stender. I Danmark gik der ni måneder fra loven var vedtaget til den var fuldt implementeret. Han fortæller, at en transfedt-restriktion på maksimalt to procents transfedt i fødevarers samlede fedtindhold er en simpel måde, hvorpå dødeligheden af hjertesygdomme kan reduceres.

Ud over Danmark har andre lande også overhalet EU i beslutningen om at reducere transfedtindholdet i fødevarer. Blandt flere indførte Rusland en lovgivning magen til Danmarks i januar 2018, og Canada gjorde det fra 18. juni 2018.

Det går værst ud over socialgruppe fem

Indtil lovgivningen træder i kraft, ser det værst ud for de dårligst socialt stillede, der ofte betegnes som socialgruppe 5, fortæller Steen Stender. Den gruppe har tendens til at spise de billigste fødevarer, hvor transfedt oftest optræder: eksempelvis fastfood og særlige kager.

Det er i følge Steen Stender samtidig den gruppe, der har størst tendens til hjerte-kar-sygdomme i forvejen. Det faktum forværrer kun situationen, da konsekvenserne fra højt indtag af transfedt rammer hårdest hos de folk, der enten har hjertesygdomme eller har risiko for at få det.

»Den gruppe i befolkningen, der er mest udsat, lever af junkfood og dårlig mad fra supermarkedet. Det er altså de grupper, der ikke tænker over, hvad de spiser, og bare køber det billigste«, siger han.

Fastfoodkæderne McDonald’s og Kentucky Fried Chicken indførte i 2006 et forbud mod transfedt. Det gjorde de blandt andet på baggrund af forskning, som Steen Stender og kollegaer havde udført ved masseindkøb af fastfood rundt om i verden, som de testede for transfedtindholdet - og det viste sig at være så højt, at begge kæder nedlagde forbud mod at bruge transfedtet.

Amerikanske forskere har studeret effekterne af Danmarks transfedtlovgivning, og de kom frem til det positive udslag med 800 færre dødsfald om året. På baggrund af det arbejder Verdenssundhedsorganisationen, WHO, nu på at indføre et globalt forbud mod transfedtsyrer.