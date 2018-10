10 millioner falske tweets: Twitter lægger iransk og russisk misinformation frem Omkring 10 millioner opslag fra iranske og russiske konti har ifølge Twitter forsøgt at sprede misinformation.

Det sociale medie Twitter har onsdag lagt et overblik frem over alle de konti og opslag, som siden 2016 er blevet fjernet, fordi det har forsøgt at sprede misinformation.

Det oplyser Twitters ledelse i sin blog.

Overblikket skal gøre det nemmere for forskere og andre at danne sig et overblik over, hvilke kampagner og indsatser der gøres for at sprede misinformation på et socialt medie som Twitter.

»Vi har tidligere fremlagt disse aktiviteter, men nu frigiver vi mærkbart mere information om dem for at støtte uafhængig akademisk forskning og undersøgelser«, står der i bloggen.

Særligt fremhæver Twitter russiske og iranske forsøg på at sprede misinformation. En organisation ved navn Internet Research Agency (IRA) baseret i Sankt Petersborg står angiveligt bag en lang række af opslagene.

»Disse datasæt indeholder 3941 konti med forbindelse til IRA, med base i Rusland, og 770 andre konti, potentielt fra Iran, står der i bloggen.

»De står for mere end 10 millioner tweets (opslag på Twitter, red.) og mere end to millioner billeder, GIFs, videoer og Periscope-udsendelser.

»Det inkluderer den tidligste aktivitet fra disse kampagner tilbage fra 2009.

ritzau