EU-politikere om svindelsag: Det er grotesk - en helt uhørt grad af griskhed

Det er udtryk for en »helt uhørt grad af griskhed«, at spekulanter har svindlet med udbytteskat for anslået 410 milliarder kroner i flere europæiske lande.

Det mener Jeppe Kofod, der er gruppeformand for Socialdemokratiet i Europa-Parlamentet.

»Det er ren, ulækker og afstumpet grådighed, der har drevet de her bagmænd. De vidste præcis, hvad de gjorde, og de var helt på det rene med at de penge, de stjal, ville mangle på vores plejehjem, børnehaver og hospitaler«, siger han.

»Det er så nederdrægtigt, og det er på tide, at Europas politikere vågner op og får stoppet den slags svindel«.

Svindlen er udført af et netværk af internationale finansfolk og involverer en række af verdens allerstørste banker.

Det afslører flere nøglemedlemmer af netværket samt omkring 180.000 siders hemmeligt efterforskningsmateriale fra tysk politi, som DR og Politiken er i besiddelse af.

Jeppe Kofod er såkaldt rapporteur for Europa-Parlamentets skattesnydsudvalg og leder dermed arbejdet i særudvalget. Han er torsdag morgen ved at skrive udkastet til særudvalgets slutbetænkning.

På baggrund af de nye oplysninger, som DR og Politiken torsdag kan afsløre, vil Jeppe Kofod tage udbytteskandalen op i udvalget.

Hans kollega Magrethe Auken fra SF kalder sagen »fuldstændig grotesk«.

Hun mener, at det er et stort problem, at parlamentarikerne og Folketinget ikke ved nok om, hvordan de enkelte regeringer agerer, f.eks. i komitéerne.

»Folketinget aner ikke, hvordan Danmark stemmer i komitémøder og ambassadørmøder. Det er alt for nemt for gangsterne, når der ikke er gensidig opmærksomhed. Vi har ikke fuldstændig transparens. Men åbenhed og samarbejde er nummer 1 og 2«.

Hun mener, at sagen viser, hvorfor det er nødvendigt, at Danmark bliver medlem af EU's bankunion.

»Så går man rundt og siger, at skattevæsenet er et nationalt anliggende. Ja, godmorgen – så kan svindlerne boltre sig på tværs af grænserne«.

Dansk Folkepartis gruppeformand, Anders Vistisen, ser løsningen et andet sted.

»I første omgang handler det om at få opbygget bedre kontrol i skattemyndighederne. Vi ved fra den danske sag, at det desværre var ret let at få udbetalt pengene. Jeg tror i høj grad handler om at lære at de lande, der gør det bedst, og ellers komme i mål med opbygning af Skat, som en række partier er enige om«.

