Udviklingsbistand kan gå til kinesisk mangemilliardær Lars Løkke Rasmussen er fredag og lørdag vært for et topmøde i København om grøn udvikling. Han får ros for gode hensigter, men kritik for at sende udviklingspenge til hovedrige selskaber.

Når statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) fredag åbner et stort topmøde for udvikling og klima i København, kan det være et led i at gennemføre en nærmest genial løsning på, hvordan man hjælper både verdens fattige og klimaet: Gør grøn vækst til et fælles projekt mellem to parter, der supplerer hinanden perfekt – dels ngo’er og lokale myndigheder, der ved alt om udvikling og bistand, og dels store selskaber og investorer, der ved noget om penge, investeringer og markeder.

Det er med den opskrift, Løkke vil byde velkommen til stats- og regeringschefer fra Holland, Sydkorea og Vietnam og til topchefer fra selskaber som Unilever og Siemens og danske selskaber som Mærsk, Carlsberg og Novo Nordisk, for under Løkke har Danmark med initiativet P4G gjort offentlig-private partnerskaber til det helt særlige danske bud på at løse klimaproblemerne.

Men trods glæde over de gode intentioner er ikke alle glade. Kritikere frygter, at han trods gode hensigter i virkeligheden er ved at flytte dansk og international udviklingsbistand over til private selskaber.



Helle Ravnborg, formand, Mellemfolkeligt Samvirke

»Det er rigtigt set, at vi har brug for erhvervslivet i den grønne omstilling. Hvis vi skal opfylde Parisaftalen og nå FN’s verdensmål, skal vi have erhvervslivet til at være helhjertet med. Det er den måde, vi producerer, forbruger og handler på, der skal laves grundlæggende om« siger Helle Munk Ravnborg, der er forkvinde for Mellemfolkeligt Samvirke.»Men det er simpelthen ikke rimeligt, at man tager penge fra de fattige og giver til dem til den 20.-rigeste person i verden, og det er heller ikke i tråd med intentionerne i dansk udviklingsbistand«.

Dermed henviser hun til den kinesiske e-handelsgigant Alibaba, der kontrolleres af grundlæggeren Jack Ma, en mand, der med en formue på omtrent 230 milliarder kroner torsdag var verdens 19.- eller 21.-rigeste person, afhængig af om man spørger erhvervsmedierne Bloomberg eller Forbes.





Alibaba er, som Information skrev onsdag, en af otte finalister i P4G’s særlige konkurrence for gode grønne projekter. Seks af disse projekter skal belønnes med op til 1 million dollars (6,5 mio. kr.) fra en særlig fond under P4G. Det er en fond, der er betalt med danske udviklingsmidler, da Danmark indtil for nylig var det eneste vestlige land, der var medlem (Sydkorea blev medlem i juli og Holland i september).

Alibabas projekt, som sker sammen med en kinesisk ngo, handler om at levere pakker på en grøn måde i Kina – med elbiler, bedre genbrug af indpakning og bedre kontrol med skrald.

Udviklingsminister Ulla Tørnæs (V), der er bestyrelsesformand i P4G, påpeger, at flere af de andre andre finalister til puljepengene går efter at skabe jobs og vækst i Afrika. Og hun understreger, at P4G-topmødets formål er at finde gode, konkrete løsninger, der kan rykke verden, og ikke bombastiske erklæringer.

I den sammenhæng er det o.k., hvis et af verdens største techfirmaer får del i danske udviklingsmidler, mener hun.