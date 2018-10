Overblik: Her er burka og niqab blevet forbudt Algeriet har netop forbudt burka og niqab på arbejdspladsen. Se her et udpluk af andre lande med burkaforbud.

Algeriet har netop indført et forbud mod ansigtsdækkende hovedbeklædning på alle offentlige arbejdspladser i landet, herunder burka og niqab.

Se her nogle af de lande og regioner, der allerede har indført et forbud mod de muslimske klædedragter:

Schweiz: I september 2018 vedtog indbyggerne i den nordøstlige region St. Gellen et forslag om et forbud mod alle 'ansigtsdækkende klæder' i det offentlige rum. Det skete, efter at kantonen Ticino i 2016 vedtog et lignende forbud.

Danmark: 1. august 2018 blev alle beklædningsgenstande, der dækker ansigtet, forbudt på offentlige steder. Første overtrædelse straffes som udgangspunkt med en bøde på 1000 kroner. Beløbet stiger op til 10.000 kroner ved fjerde overtrædelse.

Kina: 1. april 2017 indførte landet et forbud mod fuldskæg og burkaer i provinsen Xinjiang, hvor en stor del af Kinas muslimske uighurer lever. I loven hedder det, at 'abnorm' hårvækst og klæder, der dækker hele kroppen og ansigtet, er forbudt.

Bulgarien: Det bulgarske parlament vedtog i september 2016 et forbud mod at bære burka i det offentlige rum. I Bulgarien koster det en bøde på 200 lev - omkring 767 kroner - at trodse forbuddet.

Letland: Landets centrumhøjreregering, der tiltrådte i februar 2016, har besluttet at indføre et forbud mod muslimske tørklæder, der gør det umuligt at se, hvordan bæreren ser ud – både burka, som dækker hele ansigtet, og niqab, som lader øjnene være fri.

Schweiz: Den italiensktalende kanton Ticino i Schweiz indførte i 2013 et forbud mod slør, der dækker ansigtet. Ifølge kritikere er der så få kvinder, der bærer burkaer og niqab i området, at lovgivningen er meningsløs.

Belgien: Siden 2011 har det været forbudt at bære beklædning, der skærmer ansigtet i det offentlige rum. Det gælder båder burka og niqab. Straffen er en bøde på omkring 1400 kroner eller op til syv dages fængsel.

Frankrig: Også her har det siden 2011 været forbudt at bære beklædning, der skærmer ansigtet i det offentlige rum. Det gælder både burka og niqab. Straffen er en bøde på omkring 1350 kroner og et tvungent kursus i 'franske værdier'.

Italien: En lov fra 1931 forbyder enhver beklædningsgenstand, der forhindrer bæreren i at blive genkendt. Trods loven har lokale myndigheder enkelte steder tilladt burka.

Kilder: Quartz, BBC, The Guardian, AFP.

ritzau