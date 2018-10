Bill Gates er midt i sin anden karriere: EU må vise vejen, når Trump ikke vil Politiken mødte Bill Gates i Bruxelles til et interview om hans arbejde som filantrop, om migration, Donald Trump og om it-milliardærens beslutning om at lade yngre kræfter tage over i livsværket Microsoft.

Bill Gates er på europaturné. Han har været i Berlin hos Angela Merkel, han har spist morgenmad med Lars Løkke Rasmussen, han har mødt Jean-Claude Juncker, og nu sidder han her i et lånt kontor på 11. etage i EU-Kommissionen med Politiken.

Efter dage med præsidenter, premierministre og kommissærer, der alle har trykket hånd med Microsoft-grundlæggeren. Bill Gates er midt i sin anden karriere. Som filantrop med verdens største private bistandsfond i ryggen.

Han er rejsende lobbyist for udviklingsbistand, han er en verdensstjerne, techverdenens svar på Bono, så da han onsdag eftermiddag talte i EU-Parlamentet, måtte folk stå langs væggen eller sidde på gulvet. Og unge ngo’ere, som ikke var født, da Bill Gates sendte den første version af Microsoft Windows på gaden i 1985, stod i kø for at tage selfies.

Jeg takkede ham for den bistand, der er tilbage, og jeg foreslog, at man kom tilbage til den endnu større generøsitet fra tidligere Bill Gates om sin samtale med Lars Løkke

Politiken møder ham dagen efter. Torsdag formiddag. Han rejser sig op, da vi kommer ind, giver et fast håndtryk og høflig øjenkontakt. Han ved, hvad han vil i de 20 minutter, vi har fået med ham: Han vil tale om arbejdet i Bill & Melinda Gates-fonden.

Blå bog Bill Gates Født i 1955 i Seattle, Washington. Grundlagde i 1975 Microsoft, der blev verdens største softwarefirma, blandt andet med opfindelsen af styresystemet Windows. Bill Gates trådte tilbage som direktør i 2000, men arbejder stadig for Microsoft på deltid. En stor del af Bill Gates' formue er doneret til fonden Bill & Melinda Gates Foundation, som også Warren Buffet har doneret milliarder til. Fonden, der råder over mere end 50 milliarder dollars, arbejder for at reducere fattigdom, udbrede sundhedsydelser og uddannelse i især afrikanske lande. Bill Gates er gift med Melinda Gates. Sammen har de 3 børn.

Fonden uddeler omkring 5 milliarder dollars om året (omtrent 33 milliarder kroner), men det er ingenting i forhold til den bistand, som EU og landene i EU giver.

Danmark alene giver over 16 milliarder kroner. Over halvdelen af verdens bistand kommer fra EU, og det er den væsentlige grund til, at Bill Gates lægger en stor lobbyindsats i Bruxelles. EU skal til at vedtage et nyt flerårigt budget, og han forsøger at påvirke retningen.

En anden grund er, at EU har fået en vigtigere rolle at spille, i takt med at USA under Donald Trump har bevæget sig væk fra dem, USA traditionelt har været allieret med.

»Jeg er bestemt ikke enig med den nuværende amerikanske politik om ikke at engagere sig i multilateralismen og ikke at ville gå hånd i hånd med Europa«.

»Hvis man ønsker at påvirke Kina, så burde man styrke sit forhold til Canada, Mexico, Japan og EU, uanset om det gælder handelsregler eller andre emner. Det partnerskab har traditionelt været en styrke for USA«.

Under præsident Donald Trump har USA efterladt et vakuum på verdensscenen, som EU ifølge Bill Gates bør udfylde.

»Det faktum, at EU prøver at være mere sammenhængende i sin udenrigspolitik, giver god mening. Vi har brug for en stærk stemme fra Vesten for at påvirke, hvordan tingene bør foregå. Kina har 1,4 milliarder borgere, de har gjort mange ting rigtigt, men den måde, de yder bistand på, den måde, de handler på ...«.

Bill Gates lader pausen hænge lidt i luften og fortsætter så: »... Vesten har en interesse i at påvirke dem«.

Der kommer altid en ny præsident

Ikke én gang nævner han Donald Trump ved navn under interviewet, men han lægger ikke skjul på sin holdning.

»Jeg håber, at fremtidige præsidenter er mere multilaterale og mere engagerede i samarbejdet med Europa. Jeg kan huske, da George W. Bush var præsident, så sagde folk: »Han er godt nok ikke for rar ved Europa, vi må være nået til et nulpunkt i vores forhold«. Nu længes folk efter præsident Bush«.

»Jeg vil sige til jer: Gå ikke ud fra, at vi altid vil være i en tilstand af ’USA Først’. USA’s vælgere ønsker også at løse klimakrisen, at håndtere pandemier og skabe en alliance, der har indflydelse på, hvordan Kina opfører sig i verden«.

Så længe den del af Afrika er stabil, vil I i Europa være i stand til at kontrollere både grænser og migration uden at skulle bruge en stor del af jeres udviklingsbistand på det Bill Gates

Bill & Melinda Gates Foundation fokuserer især indsatsen på at fremme sundhed og uddannelse. Bill Gates kan et væld af nøgletal og fortæller begejstret med de fregnede hænder fægtende foran sig, hvordan bistandshjælp virker.

Hvordan det er lykkedes at mindske den ekstreme fattigdom, som var 36 procent i 1990 og i dag er omkring 9 procent. Hvordan det er lykkedes at vaccinere flere, så der i dag er f.eks. 72 procent, der får mæslingevaccine. I 2000 var det 42 procent.

Bill Gates’ fokus er på Afrika, hvor befolkningen ventes at blive fordoblet til 2,5 milliarder mennesker i 2050. Og sker der ikke noget, vil langt hovedparten af verdens ekstremt fattige til den tid bo i Afrika syd for Sahara.

»Der, hvor der er kæmpe stor usikkerhed, er Afrika syd for Sahara: Vil der være stabilt? Vil der komme økonomisk vækst? Vil regeringen kunne fungere, så den primære sundhed fungerer, og man kan få bragt vaccine ud? Hvis der ikke bliver stabilt, bliver der krig, og krige giver ukontrolleret migration mod Europa«, siger Bill Gates.