Dansk dykker punkterer helteberetningen om redningen af thailandske drenge

I en skriftlig korrespondance på Messenger har Politiken spurgt den britiske dykker John Volanthen, om han kan be- eller afkræfte, at de brugte deres eget tyndere reb og således kunne komme hurtigere frem. Det spørgsmål har han undladt at svare på.

Claus Rasmussen finder derimod situationen påfaldende.

»Jeg vil ikke håbe, at det var noget, briterne gjorde i en eller anden form for konkurrence. Men jeg ved det ikke«.

»Du er uden betydning«

Samme dag, hvor drengene blev fundet, fløj Claus Rasmussen selv op til grotten – kun for at opleve, at samarbejdet med briterne efter hans opfattelse skulle blive endnu værre.

»Vi foreslog at holde et fælles møde om aftenen for at diskutere, hvordan vi kunne få drengene ud, nu hvor de var blevet fundet. Men beskeden fra briterne var, at de ikke ville have et møde med vores hold«, siger han.

Den udlægning bliver bekræftet af Claus Rasmussens chef, den belgiske dykker Ben Reymenants, der på det tidspunkt havde deltaget i redningsaktionen i flere dage.

»Da briterne kom ud af grotten efter fundet af drengene, lykønskede jeg dem og spurgte, om vi nu skulle arbejde sammen om at få drengene ud, fordi jeg havde det nødvendige udstyr. Derefter vendte de sig bare om og fortalte mig, at jeg var uden betydning« siger Ben Reymenants.

Han bekræfter samtidig Claus Rasmussens version af hele begivenhedsforløbet.

»Briterne opførte sig meget uempatisk og gjorde konsekvent tingene på deres egen måde«, siger han.

Sammenstødet efter fundet af drengene førte til, at der igen gik et par dage, hvor de to dykkerhold ikke arbejdede sammen, mens situationen inde i grotten blev stadig mere kritisk.

Først 4. juli blev der holdt et fælles møde, hvor Claus Rasmussen fik at vide, at briterne nu havde kontrollen over alle de udenlandske dykkere. Herefter koncentrerede alle sig ifølge Claus Rasmussen om at redde drengene ud, hvilket også betød, at tonen dykkerne imellem blev bedre.

Over for Politiken undlader den britiske dykker John Volanthen at kommentere påstandene om samarbejdsproblemer, mens han kollega Rick Stanton afviser, at der overhovedet har været problemer.

»Jeg har ikke tid at spilde på dette sensationelle sludder«, skriver han i en besked på Messenger til Politiken og understreger, at »redningen var en utrolig succes, i tilfælde af at du ikke kender til afslutningen«.

Dernæst tilføjer han, »at Claus og nogle af hans kolleger spillede under vores ledelse en vital rolle både op til og under redningsaktionen«.

Da Politiken i et opfølgende spørgsmål igen beder ham om at forholde sig til påstandene om samarbejdsproblemer, svarer han: »Kryb tilbage under din sten, din trold«.

Rick Stantons konsekvente afvisning får dog ikke Claus Rasmussen til at ændre på sin version af, at der var massive samarbejdsproblemer.

»Jeg er ikke overrasket«, svarer han.

Politisk pres

Claus Rasmussen fortæller samtidig, at der udover det dårlige forhold til briterne også var andre vanskeligheder.

Den nuværende regering i Thailand kom til magten efter et kup i 2014, og særligt i den nordlige del af landet, hvor Tham Luang-grotten ligger, er modstanden mod militærregeringen udbredt.

»Militæret var meget nervøs for, at dets politiske modstandere skulle få held til at anklage regeringen og militærledelsen for ikke at gøre nok for at redde børnene. Derfor blev jeg flere gange bedt om at gå i pressen for at fortælle, hvor meget der blev gjort«, siger Claus Rasmussen.