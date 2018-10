Eksperter: Trumps opgør med Kina og Rusland om atommissiler skader Europa Det handler også om Kina, når Donald Trump vil opsige atomaftale med Rusland. Konsekvensen vil blive mere usikkerhed i Europa, vurderer eksperter.

Da Donald Trump i weekenden bekendtgjorde, at USA vil trække sig ud af INF-traktaten med Rusland, var det i høj grad også rettet mod Kina.

Den historiske aftale om at skrotte kort- og mellemdistanceraketter blev underskrevet af Ronald Reagan og Mikhail Gorbatjov i 1987 og er en af grundpillerne i de to landes våbenkontrol efter den kolde krig, men USA ser i stigende grad Kina som en militær modstander.

Den amerikanske præsident sagde lørdag, at USA vil opsige aftalen og bygge nye kort- og mellemdistanceraketter, medmindre både Kina og Rusland opgiver deres produktionen.

»Vi bliver nødt til at udvikle disse våben – medmindre Rusland kommer til os, og Kina kommer til os, og de alle sammen kommer til os og siger: Lad os være kloge, og lad os alle sammen lade være med at udvikle de her våben«, sagde Donald Trump.

Mikkel Vedby Rasmussen, der er professor i statskundskab ved Københavns Universitet, vil ikke tolke Donald Trumps motiver, men han har svært ved at se logikken, hvis USA reelt forsøger at få Kina med i en ny eller en opdateret våbenaftale.

»Hvis amerikanerne ville have brugt det her til at lave en ny traktat, der skulle inkludere Kina og måske ny teknologi, ville jeg godt nok have gjort det på en anden måde«, siger han.

Ved siden af en handelskrig er de militære spændinger mellem USA og Kina vokset de seneste måneder, især i Det Sydkinesiske Hav. Her ser USA traktaten med Rusland som en hæmsko for den teknologiske udvikling, vurderer Mikkel Vedby Rasmussen.



»Der har amerikanerne længe følt, at kineserne var foran på missilteknologi, og det gjorde, at amerikanerne havde svært ved at komme tæt på den kinesiske kyst. Hangarskibene ville blive lagt ned af kinesiske missiler, inden de var nået særlig langt, og der føler de et behov for at udvikle deres teknologier. Der er der et argument for, at INF står i vejen«, siger Mikkel Vedby Rasmussen.



Den amerikanske admiral Harry Harris, der tidligere havde kommandoen over USA’s stillehavsflåde, sagde til et kongresudvalg i marts, at Kina nyder godt af, at USA efterlever INF. Kina har missiler, der truer vores baser og vores skibe, sagde Harry Harris ifølge Time Magazine.

280 sprænghoveder

Kina er ligesom andre lande ikke omfattet af INF og har udviklet en række operationelle missilsystemer med rækkevidde på op til over 5.000 kilometer. Især er USA bekymret for testen af et kinesisk ’hangarskibdræbermissil’ i år.

Kinas militærbudget er ikke kendt. Det er vokset de seneste i år sammen med Kinas økonomi. Landets atomare slagkraft ligger dog stadig milevidt fra USA’s og Ruslands.