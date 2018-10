Kovending: Trump omfavner 'Lyin' Ted' til vælgermøde i Texas

Øgenavnene var pakket væk.

I stedet var præsident Trump i krammehumør, da han mandag aften holdt et vælgermøde i Houston for den texanske senator Ted Cruz.

De to tidligere rivaler, der kender hinanden fra 2016’s bitre republikanske primærvalg, gav hinanden hånden, så et skulderklap og endte så i et kram.

»Gud velsigne Amerika og Gud velsigne præsident Doland Trump«, sagde Ted Cruz i sin åbningstale, da han bød Trump velkommen på podiet i the Toyota Center i Houston.

Præsidenten kom med det stort opsatte vælgermøde senatoren til undsætning to uger før republikanske Ted Cruz er på genvalg til Senatet i midtvejsvalget 6. november.

Senatoren befinder sig lige nu i et overraskende tæt løb mod demokraten Beto O’Rourke, et stort håb og en opadstigende stjerne i det demokratiske parti, der har rejst så meget støtte og så mange penge til sin valgkamp, at det sammenlignes med præsidentkampagner.



Vælgermødet i Houston blev afholdt samme dag, som texanerne kunne gå i stemmeboksene og stemme tidligt inden valgdagen, såkaldt early voting.



Svinede hans kones udseende til

Mandagens vælgermøde er første gang Trump smider alle sine vælgermøde-kræfter efter at hjælpe Cruz, som han i en ikke særlig fjern fortid mere eller mindre behandlede som sin dødsfjende.

I 2016’s præsidentvalgkamp svinede Trump texanerens hustrus udseende til, han påstod, at Ted Cruz’ far havde været involveret i JFK’s mord, og gav ham det iørefaldende navn ’Lyin’ Ted’, ’løgnagtige Ted’.

Ted Cruz svarede blandt andet tilbage ved at kalde Trump for en »flæbende kujon« og en »sygelig løgner«.

Allerede inden mandag aftens vælgermøde var der nye toner. På vej mod sit fly til Houston gav præsidenten Ted et nyt kaldenavn: ’Smukke Ted’ sagde han til journalisterne, da han blev spurgt ind til senatoren.

Lige nu får de to mænd nemlig mere ud af at kramme og kaste lovord efter hinanden end at svine hinanden til.



Ted Cruz kæmper som sagt for at beholde sin stilling som senator i en overraskende tæt valgkamp. Cruz fører i skrivende stund i valgkampen mod Beto O’Rourke.



Præsident Trump kæmper for sit vedkommende for at beholde sit republikanske flertal i Senatet.

Netop det huskede han tilskuerne på flere gange undervejs i sin tale. En tale der mindede meget om dem, han har holdt ved vælgermøder i adskillige stater i månederne op til midtvejsvalget. Fokus lå på skattelettelser, migration og hans udnævnelse af den kontroversielle højesteretsdommer Brett Kavanaugh, der blev beskyldt af flere kvinder for seksuelle overgreb.

Præsident Trump har afholdt usædvanlig mange midtvejsvælgermøder for en siddende præsident.

Foto: Eric Gay/AP De to tidligere fjender roser nu hinanden til et vælgermøde i Texas.

Da han gik ind på scenen efter Cruz’ præsentation og deres kram, nævnte han kort deres tidligere fjendskab:

»I ved, vi havde vores små besværligheder«, sagde han.

»Men jeg kan fortælle jer, ingen har hjulpet mig mere ... end senator Ted Cruz«.

Herefter gik han i gang med at give en ny mand øgenavne; Cruz’ rival Beto O’Rourke.

Ham kaldte Trump en »iskold bedrager« og en »radikal, åbne-grænser venstresfløjsperson«.

Om de tilnavne bliver lige så vedhængende som ’Lyin’ Ted’, må tiden vise.