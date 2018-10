Dansker i klemme. Fængslet, ruineret og deporteret Niels Vesterbæk er blevet uvenner med sin partner i Tanzania, og siden har myndighederne angrebet ham fra alle sider.

En lørdag morgen, 30. juni sidste år, kommer politiet og immigrationsmyndighederne på besøg i Niels Vesterbæks butik med brugte danske traktorer lidt uden for Dar es Salaam i Tanzania.

De kommer ind, netop som han er ved at sælge en traktor – grebet på fersk gerning. Niels Vesterbæk bliver arresteret og ført væk.

Vesterbæk ved godt, at han løber en risiko; hans opholdstilladelse er netop udløbet, og han er der på et turistvisum. Men han tror ikke, det er noget alvorligt problem. Chefen for det regionale migrationskontor har sagt, at det blot er en formalitet. Han har allerede fået licens til at drive virksomhed. Han skaber gode lokale jobs – han er kommet op på 10 ansatte – og de gamle danske traktorer gør god nytte i det underudviklede tanzaniske landbrug. Selvfølgelig vil de gerne have, at han bliver, har migrationschefen forsikret.

Det kontor, der skal svinge stemplet, ser imidlertid anderledes på det. Her kræver man, at han først kommer overens med den tidligere lokale partner, Twa Kawawa, der vil have 450.000 kroner for at træde ud af firmaet. De blev fjender, da Niels Vesterbæk beskyldte ham for at stjæle af kassen.

Kawawa er en af landets mest magtfulde politiske familier. Men Niels Vesterbæk vil ikke bøje sig for, hvad han opfatter som åbenlys korruption og afpresning. Dels har han ikke pengene, dels insisterer han på at drive sin traktorbutik uden at blive trukket ind i den sump af korruption og bestikkelse, der holder det fattige, men ressourcerige land nede.

Niels Vesterbæk bliver sat i arrest. Cellen måler cirka 3 gange 4 meter, og de sidder 15 mennesker tæt sammen. Han bryder med sine principper og bestikker en af fængselsbetjentene, så han kan ringe til sin hustru.

Hun ringer videre til Leonard Christopher, der netop dagen før er blevet færdig som jurist. Leonard har kendt Niels Vesterbæk, siden han 10 år tidligere boede hos familien i en fattig landsby i den vestlige udkant af landet. De genoptog kontakten, da Leonard kom til hovedstaden for at læse, og de seneste år har han haft studenterjob i traktorbutikken.

»Jeg tog min afsluttende eksamen om fredagen. Lørdag morgen ringer telefonen: Niels er blevet arresteret. Hjælp ham!«, fortæller Leonard Christopher.

Den unge jurist undrer sig. Den manglende opholdstilladelse giver normalt en mindre bøde i Tanzania, ikke fængsel. Han går straks i gang.

Migrationskontoret er lukket for weekenden, men han finder en åben afdeling i havnen. Medarbejderen er imødekommende og undersøger sagen. Hun vender tilbage med en ildevarslende besked.

Den lyder ifølge Leonard Christopher: »Jeg kan se i sagen, at nogen har givet ordre til, at han skal fængsles, men jeg kan ikke se, hvem der har givet ordren, heller ikke af hvilken årsag. Det ser mærkeligt ud, men på det foreliggende grundlag kan jeg ikke løslade ham«.