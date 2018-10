Erhvervsfolk anklager: Danmark lukker øjnene og er medskyldig i korruption Danske ambassader vil ikke blande sig, når danske virksomheder bliver ofre for korruption. Andre lande griber ind og beskytter deres virksomheder.

Når den danske stat ignorerer, at danske virksomheder bliver udsat for korruption i udviklingslandene, er Danmark i virkeligheden medansvarlig for, at korruptionen fortsætter.

Sådan lyder anklagen fra Niels Vesterbæk, der efter fire års eventyr i Tanzania sidder ruineret tilbage i Vestjylland.

Nogle af hans danske leverandører af landbrugsmaskiner – Fransgård, Texas og Fasterholt Maskinfabrik – undrer sig også over forløbet.

»Brødrene Vesterbæk har gennem mere end fire år hjulpet vores firmaer med at åbne et nyt og spændende marked i Østafrika«, skriver de i august til den danske udenrigsminister.

De anfører, at Vesterbæks virksomhed blev ødelagt af systematisk chikane fra offentlige myndigheder, såsom det lokale skattevæsen og immigrationsmyndigheder – »myndigheder som Danmark årligt støtter direkte og indirekte med mere end 300 millioner skattekroner«.

»Hvordan kan det finde sted med Danmarks accept«, spørger de danske eksportører.

»Er det ikke Danmarks og den Danske ambassades pligt at informere Tanzania regering om så åbenlys korruption og magtmisbrug, så de har en mulighed for at rydde op i korruptionen?«

Udviklingsminister Ulla Tørnæs (V) anerkender, at spørgsmålet rummer store perspektiver.

»Bekæmpelse af korruption er lige præcis forudsætningen for, at vi kan indgå de partnerskaber i udviklingslandene, der skal til for at nå verdensmålene«, siger hun med henvisning til FN’s 17 mål om økonomisk, social og økologisk bæredygtighed.

Private virksomheder spiller en afgørende rolle i visionen. De skal investere, handle og arbejde i udviklingslandene. De skal tilføre kapital og teknologi, der udvikler de fattige lande på en bæredygtig måde. Undervejs skaber de lokale job, som gør de lokale samfund rigere. Og øger dansk eksport, så vi kan betale for velfærden.

Men der er også andre hensyn. Hvis Danmark lægger pres på Tanzanias myndigheder for at fremme private danske interesser, vil vi samtidig spænde ben for, at Tanzania kan udvikle sig til et retssamfund, siger Ulla Tørnæs.

»Hvis der opstår en tvist med en udenlandsk virksomhed i Danmark, for eksempel om en skatterestance, så skal den ikke løses mellem de danske og det pågældende lands regering. Det er en sag for retssystemet. Det gælder også i Tanzania«, siger hun.

Men i praksis kan danske virksomheder vel ikke regne med, at sagerne bliver afgjort retfærdigt i Tanzania? En lokal opgørelse viser, at dommerne er de næstmest korrupte efter politiet…

»Det gælder i stort set alle udviklingslande, at man bliver ramt af korruption på forskellig vis. Det ved man godt, når man vælger at lave forretning i et land som Tanzania. Hvis man ikke ved det, så har man ikke lavet sin research godt nok«, siger Ulla Tørnæs.

Hun understreger, at der gribes konsekvent ind ved mistanke om misbrug af danske bistandsmidler. Men hvordan nødden skal knækkes i forhold til de private aktører, har hun ikke umiddelbart noget bud på.

Andre lande tager imidlertid noget hårdere fat.