EU-parlamentarikere vil forbyde plastikbestik, sugerør og vatpinde og redde havene fra at drukne i plastik EU-Parlamentet har stemt for at forbyde engangsplastik i form af eksempelvis knive, gafler og sugerør.

Verdenshavene skal ikke være en stor skraldespand for plastik. Derfor er der brug for en målrettet indsats for at mindske mængden af plastikaffald i havet og naturen.

Det mener et flertal i EU-Parlamentet, der onsdag har stemt for at forbyde en række af de plastikprodukter, som oftest ender i havet og på Europas strande.

Forbuddet skal træde i kraft fra 2021. Det skal blandt andet gælde engangsbestik, tallerkner, sugerør og ballonpinde i plastik. Her er der nemlig miljørigtige alternativer til rådighed.

Plastikprodukter, hvor der ikke findes alternativer, skal reduceres med mindst 25 procent i 2025. Det gælder eksempelvis burgeræsker, madkasser og fødevarebeholdere til frugt, grøntsager og desserter.

Derudover skal 90 procent af anden plast såsom drikkeflasker genbruges senest i 2025.

Ifølge EU-Kommissionen, der står bag det oprindelige udspil, udgøres 70 procent af alt affald i havet af engangsplastik og tabte og efterladte fiskeredskaber.

Forslaget sigter også efter at løse problemerne med tabte fiskeredskaber.

Medlemslandene skal sikre, at mindst 50 procent af tabt eller efterladt fiskeudstyr bliver indsamlet og gerne genbrugt.

Et overvældende flertal i parlamentet er for initiativet. 571 stemte for, 53 stemte imod, mens 34 undlod at stemme.

Ifølge udspillet ender 150.000 ton plastik i Europas have hvert år.

Onsdagens afstemning har rod i et udspil fra EU-Kommission fra maj.

Her opfordrede kommissionen til, at emnet ville blive hurtigt behandlet, så konkrete resultater kan opnås inden europaparlamentsvalget i maj 2019.

Forslaget mangler endnu at blive behandlet af medlemslandene, før det kan træde i kraft. Ifølge en ordfører for udspillet kan dette blive allerede i november.

ritzau