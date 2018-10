Saudiarabisk kronprins lover samarbejde i Khashoggi-sag

Fakta

Khashoggi-sagen

Jamal Khashoggi er journalist og forfatter fra Saudi-Arabien. Han er tidligere chefredaktør for store saudiske medier og har haft gode forbindelser til ikke mindst det saudiske kongehus.

De seneste år har han imidlertid i artikler i blandt andet Washington Post udtrykt stærk kritik af det saudiske regime. Han har boet i frivilligt eksil i USA siden september 2017.

2. oktober gik han ind på det saudiarabiske konsulat i Istanbul for at ordne nogle formaliteter vedr. sin skilsmisse og et kommende bryllup. Siden har han været forsvundet for omverdenen.

Saudisk embedsmænd har fastholdt, at Khashoggi forlod ambassaden ad bagdøren og har afvist alle anklager. Men de tyrkiske myndigheder har stået fast på, at journalisten er blevet dræbt og parteret inde på konsulatets område, og at de har konkrete beviser, blandt andet aflytninger af konsulatet.

Saudi-Arabien er blevet mødt med voldsom kritik fra en lang række organisationer og statsledere, blandt andre Tyrkiets præsident Recep Erdogan. USA’s præsident Donald Trumps første reaktion var at understrege, hvor mange milliarder dollar, saudierne køber våben for i USA, og at han ikke ville sætte våbeneksporten over styr. Dernæst meddelte Trump, at saudierne ville blive »alvorligt afstraffet«, hvis det viser sig, at Khashoggi er myrdet. Nu er Trumps synspunkt endt et sted nogenlunde midt imellem.

Natten til tirsdag 16. oktober fik tyrkiske efterforskere adgang til konsulatet, som de forlod efter otte timer, blandt andet med jordprøver fra konsulatets have.

17. oktober skrev det amerikanske medie CNN, at tre unavngivne kilder i det tyrkiske embedsværk sagde, at Jamal Khashoggi var død efter at være blevet afhørt i forbindelse med en mission, der var organiseret af en højtstående saudisk efterretningsofficer. Informationerne blev på daværende tidspunkt aldrig bekræftet gennem officielle udmeldinger fra hverken Tyrkiet eller Saudi-Arabien. De tyrkiske kilder hævder i samme ombæring at være i besiddelse af lydoptagelser, der dokumenterer, at Khashoggi blev angrebet af et hold af saudiske agenter. Heller ikke denne information er på nuværende tidspunkt bekræftet.

18. oktober får tyrkiske efterforskere adgang til den saudiske generalkonsuls bolig i Istanbul. De begynder sideløbende at lede efter Jamal Khashoggi i to skovområder uden for Istanbul. USA og Storbritannien melder den dag ud, at de trækker deres deltagelse fra den såkaldte Future Investment Initiative-konference i Saudi-Arabiens hovedstad Riyadh ugen efter. Konferencen skal skaffe Saudi-Arabien investeringer sætte landet på det politiske og økonomiske verdenskort og er skabt med forbillede i World Economic Forum, der hvert år afholdes i schweiziske Davos.

Sent om aftenen fredag 19. oktober indrømmer Saudi-Arabien, at systemkritiker og journalist Jamal Khashoggi er død. Oliestaten hævder, at han døde i et »slagsmål« med saudiske repræsentanter, og regeringen i Riyadh annoncerer, at man vil foretage en udrensning blandt højtstående embedsfolk. Herunder Saud al-Qahtani, der er en indflydelsesrig rådgiver i kronprins Bin Salmans inderkreds, samt Ahmed al-Asiri, en ledende skikkelse i efterretningstjenesten. Angiveligt skal 18 saudiske embedsmænd i den forbindelse være blevet arresteret. USA’s præsident Donald Trump kalder Saudi-Arabiens forklaring om Khashoggis død »troværdig«, men i den amerikanske Kongres bliver påstanden om død ved slagsmål mødt med betydelig skepsis.

