New Yorks guvernør venter flere mistænkelige pakker Rørbomber skaber frygt og bekymring op til det amerikanske midtvejsvalg til Kongressen om to uger.

New Yorks guvernør, Andrew Cuomo, siger, at han ikke vil blive overrasket, hvis der kommer flere mistænkelige pakker.

Cuomo modtog selv en af de mistænkelige pakker, efter at pakker med rørbomber var blevet sendt til CNN og til Hillary Clintons hjem uden for New York samt til ekspræsident Barack Obama.

» En pakke med den mistænkelig genstand er blevet sendt til mit kontor på Manhattan«, siger Cuomo.

New Yorks politi fastslår, at de sendte pakker alle indeholdt den samme form for rørbombe.

En embedsmand siger ifølge Reuters, at de fundne rørbomber er 'forholdsvist primitive, men helt klart funktionelle'.

Rørbomberne, der blev sendt til Clintons, Obama, CNN i New York, Cuomo og til en politiker i Florida, skaber frygt og bekymring op til det amerikanske midtvejsvalg til Kongressen om to uger.

Tidligere på ugen blev der fundet en pakke med en lignende rørbombe i milliardæren og filantropen George Soros' hjem i en New York-forstad.

Vælgerne er dybt polariserede efter næsten to år med præsident Donald Trump. Rørbomber til medlemmer af det demokratiske parti forstærker de politiske spændinger op til den afgørende fase af valgkampen.

John Miller fra New Yorks politiet siger, at bomberne til både CNN, George Soros, Hillary Clinton og tidligere præsident Barack Obama ser ud til at være sendt af den samme person.

Ingen personer er kommet noget til som følge af de sendte rørbomber.

Pakken med sprængstoffer, som blev sendt til CNN, indeholdt også en konvolut med et hvidt pulver, oplyser politiet.

Politiet har tidligere meddelt, at pakken var adresseret til den tidligere CIA-chef John Brennan, der er kommentator for CNN.

ritzau