Rørbomber sendt til Clintons, Obama og CNN skaber frygt Pakker med primitive rørbomber har skabt frygt i USA forud for midtvejsvalget i næste måned.

Mistænkelige pakker, som viste sig at indeholde primitive rørbomber, blev onsdag sporet af blandt andre sikkerhedsfolk fra Secret Service.

Rørbomberne var blevet sendt til Hillary og Bill Clinton, til tidligere præsident Barack Obama, til tv-stationen CNN i New York, og til flere andre demokratiske politikere.

Sikkerhedstjenesten Secret Service beskytter den amerikanske præsident og tidligere præsidenter.

CNN's redaktionslokaler i Time Warner Center på det centrale Manhattan blev evakueret på grund af en mistænkelig pakke, som var adresseret til tidligere CIA-direktør John Brennan, der ofte medvirker i CNN's nyhedsudsendelser.

Alarmen blev afsluttet efter to timer, da pakken var blevet fjernet.

Politiske iagttagere siger, at personen eller gruppen bag de mystiske pakker øjensynligt ønsker at skabe panik op til det amerikanske kongresvalg om to uger.

Præsident Donald Trump blev hurtigt orienteret om de mistænkelige pakker, og han udtrykker dyb bekymring over situationen.

» Vi er ekstremt vrede, oprørte og ulykkelige over det, som vi er vidne til i dag, og vi vil få det helt opklaret, siger Trump.

»Politisk vold og trusler om det hører ikke til i USA. Vi vil stå sammen og bekæmpe det, tilføjer han.

Den amerikanske førstedame, Melania Trump, fordømmer angrebene, som hun kalder 'kujonagtige'.

Politiet i Florida har indledt efterforskning af en mistænkelig pakke, som blev fundet nær et kontor, der tilhører et demokratisk kongresmedlem, Debbie Wasserman Schultz.

Medier oplyser, at pakken oprindeligt var tiltænkt Eric Holder, som var justitsminister under Obama.

Også demokraten Maxine Waters fik tilsendt en mistænkelig pakke til sit kontor i Repræsentanterne Hus i forbundshovedstaden Washington D.C.

Natten til torsdag dansk tid har forbundspolitiet FBI sporet endnu en mistænkelig pakke, der ifølge Reuters var adresseret til Maxine Waters' privatadresse i Los Angeles i Californien.

Der bliver også foretaget undersøgelser af en mistænkelig pakke, der menes at skulle være sendt til tidligere vicepræsident Joe Biden.

En anonym embedsmand siger, at de fundne sprængstoffer er magen til dem, som blev fundet mandag i en pakke sendt til milliardæren og filantropen George Soros' hjem i en New York-forstad.

Soros har brugt store dele af sin formue på at udbrede demokrati i Europa efter kommunismens fald. Han bliver af højreorienterede grupper beskyldt for at have bidraget til flygtningestrømmen i EU.

ritzau