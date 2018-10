Trump kritiserer mediernes fjendtlighed efter bombepakker Donald Trump fordømmer de bomber, der er sendt til politikere og CNN. Han kritiserer dog samtidig medierne.

»Kan I se, hvor godt jeg opfører mig i dag? Har I nogensinde set det?

Sådan lød det fra USA's præsident, Donald Trump, da han natten til torsdag dansk tid holdt vælgermøde i den amerikanske delstat Wisconsin.

Vælgermødet blev holdt i timerne efter, at flere højtstående demokratiske politikere og tv-stationen CNN var blevet tilsendt bomber.

Og Trump benyttede lejligheden til at fordømme bomberne.

»Vi ønsker, at alle sider samler sig i fred og fordragelighed. Alle handlinger eller trusler om politisk vold er et angreb på demokratiet, sagde Donald Trump som noget af det første på vælgermødet i Wisconsin.

Og det var altså denne kommentar, der senere fik Trump til at lyde helt overrasket over sine forsonende kommentarer. Præsidenten kunne da heller ikke holde sig fra at rette kritik mod medierne.

»Medierne har et ansvar for at slå en ordentlig tone an og for at stoppe den endeløse fjendtlighed og konstante strøm af negative og ofte falske angreb og historier, sagde Trump.

Den manglende opbakning fra Trump til CNN, der altså modtog en af de såkaldte rørbomber, skaber vrede hos det amerikanske medie.

Årsagen til det er også, at Det Hvide Hus i sin første reaktion efter meldingerne slet ikke nævnte, at CNN var blandt modtagerne.

»Præsidenten og i særdeleshed Det Hvide Hus' pressesekretær bør forstå, at deres ord betyder noget. Det ser de indtil videre overhovedet ikke ud til at have forstået, siger CNN-præsident Jeff Zucker.

De mistænkelige pakker, som viste sig at indeholde primitive rørbomber, blev onsdag sporet af sikkerhedsfolk fra blandt andet Secret Service.

Rørbomberne var blevet sendt til Hillary og Bill Clinton, til tidligere præsident Barack Obama, til CNN i New York, og til flere andre profilerede demokratiske politikere.

ritzau