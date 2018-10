Madpakker i stedet for varm pasta: Udlændingekrav rammer en skattet tradition i Italiens skoler: børnenes fælles frokost

Men mødre fra Tunesien og Egypten fortalte, de forgæves havde forsøgt at få dokumenterne udleveret i deres hjemlande.

Borgmester Sara Casanova har fuld opbakning fra Matteo Salvini – »hun har ret!«, skrev han for nylig på Twitter. Hun ville ikke interviewes af os i sidste uge, men sagde til avisen La Veritá, at hun ikke kræver dokumentation af mennesker fra krigshærgede lande. »Vi er ikke racister, og der er ingen apartheid her«, sagde hun.

»Det gør mig ondt på Italiens vegne, hvis de opfatter det her som lighed«, sagde 30-årige Imen Mbarek. Hun fortalte, at hun rejste hjem til Tunesien for at skaffe de nødvendige papirer, men at de simpelthen ikke eksisterede. Hun betaler nu fuld pris for sit barns skolemad, mens hun sidste år kunne nøjes med at give 12 kroner om dagen.

Eugenio Merli, inspektør på Archinti-skolen – der opkaldt efter Ettore Archintini, en tidligere borgmester i Lodi, som fascisterne i sin tid sendte til en af nazisternes kz-lejre, hvor han døde – forsvarede sin beslutning om at dele børnene op og lade nogle af dem spise i et klasselokale.

»Det er selvfølgelig en form for adskillelse, at de spiser i klasselokalet, men det er for at hjælpe forældrene«, sagde han og forklarede, at han ellers ville være nødt til at sende disse børn hjem i frokostpausen, og at de så måske ikke ville komme tilbage bagefter