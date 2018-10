9 pakker med sprængstoffer sendt til politikere: Nu har også Obamas tidligere vicepræsident modtaget en mistænkelig pakke Flere prominente demokrater, en politisk donor og en tidligere CIA-chef har modtaget pakker med sprængstoffer.

De seneste i rækken af fremtrædende personer i USA, der har fået tilsendt mistænkelige pakker, er skuespiller Robert De Niro og tidligere vicepræsident Joe Biden.

Det skriver flere medier torsdag.

Det er med de fleste af pakkerne blevet bekræftet, at de har indeholdt rørbomber med glasstykker i. Men ingen af dem er detoneret, og ingen er kommet til skade.

Her kan du få et overblik over, hvor de i alt ni pakker er fundet, og hvem der har fået dem tilsendt:

George Soros, milliardær og økonomisk donor til demokratiske politikere.

Den første af pakkerne havde milliardæren George Soros som mål og dukkede op mandag i en postkasse uden for hans hjem i New York.

Hillary Clinton, demokraternes præsidentkandidat i 2016.

Secret Service opsnappede sent tirsdag en bombe sendt til den tidligere præsident Bill Clinton og tidligere præsidentkandidat Hillary Clinton.

Barack Obama, demokrat og præsident fra 2009 til 2017.

En lignende pakke er også forsøgt sendt til tidligere præsident Barack Obama. Den blev opfanget af Secret Service tidligt onsdag.

CNN og tidligere CIA-chef John Brennan.

En pakke med tidligere CIA-chef John Brennans navn på blev sendt til CNN, som evakuerede sin bygning onsdag. Bomberyddere fra politiet fjernede pakken. Brennan bidrager med jævne mellemrum til CNN.

Eric Holder, demokrat og tidligere justitsminister, samt demokratisk kongresmedlem, Debbie Wasserman Schultz.

En pakke sendt med forkert adresse til Eric Holder blev sendt retur til det demokratiske kongresmedlem Debbie Wasserman Schultz. Hendes navn var skrevet på returadressen, og hendes kontor blev evakueret.

Maxine Waters, demokrat og medlem af Kongressen.

Onsdag kom det frem, at FBI var i gang med at efterforske to mistænkelige pakker, der var adresseret til Maxine Waters.

Robert De Niro, skuespiller.

Torsdag er der fundet en mistænkelig pakke sendt til skuespilleren Robert De Niro. Den er magen til tidligere mistænkelige pakker i denne uge, som viste sig at indeholde rørbomber. Pakken er angiveligt sendt til en adresse i New York, hvor De Niro ejer en restaurant. Skuespilleren er en kendt Trump-kritiker.

Joe Biden, tidligere demokratisk vicepræsident.

En pakke adresseret til tidligere vicepræsident Joe Biden blev fundet i en postcentral i den amerikanske delstat Delaware, fortæller lokale embedsmænd. Senere torsdag er yderligere en pakke til Biden blevet fundet i Delaware ifølge amerikanske MSNBC.

Kilde: AP, CNN og Reuters.

ritzau