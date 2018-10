Kina er langsomt ved at vænne sig til, at landet nu er i dyb konflikt med USA Mange kinesere oplever handelskrigen med USA som et uventet bagholdsangreb.

Tonen mellem Kina og USA bliver stadig hårdere.

I går gjorde den kinesiske forsvarsminister, Wei Fenghe, det klart, at Kina er parat til krig, hvis USA ikke vil respektere Beijings krav på Taiwan.

»Kina er den eneste store nation i verden, som ikke er samlet. Og det kinesiske militær har et tungt ansvar for at sikre, at ikke en millimeter af dets territorium går tabt«, sagde han ifølge avisen South China Morning Post på en sikkerhedskonference i den kinesiske hovedstad Beijing.

Her beskyldte han også USA for »alvorligt at skade det kinesisk-amerikanske forhold og den gensidige tillid«.

På en anden sikkerhedskonference i den polske hovedstad Warszawa i denne uge vurderede den forhenværende øverstbefalende for de amerikanske styrker i Europa, Ben Hodges, at der er en stor risiko for, at Vesten om 15 år vil være i krig med Kina.

Han understregede ifølge nyhedsbureauet AP, at USA ikke har den fornødne kapacitet til at »håndtere den kinesiske trussel«.

Konflikt breder sig

Ganske langsomt bliver afgrunden mellem USA og Kina stadig dybere, og den handler nu om meget mere end den handelskrig, som USA’s præsident, Donald Trump, har indledt.

I sidste weekend truede Trump med at trække USA ud af den aftale, som hans forgænger Ronald Reagan i 1987 indgik med Sovjetunionens daværende leder, Mikhail Gorbatjov, om at skrotte atombevæbnede kort- og mellemdistanceraketter.

Årsagen er ifølge USA, at kinesiske raketter truer amerikanske krigsskibe i Det Sydkinesiske Hav, som USA betragter som internationalt farvand, men som Kina anser som sit territorialfarvand med undtagelse af nogle enkelte mindre områder.

Bag denne strid gemmer sig enorme strategiske og politiske interesser, fordi store dele af verdens skibstrafik må passere Det Sydkinesiske Hav for at forbinde Asien med resten af verden.

Kina har anlagt kunstige øer i havet for at håndhæve sit territorialkrav, mens amerikanske krigsskibe jævnligt patruljerer i havet. For kun få dage siden var det ved at gå rigtigt galt, da et kinesisk krigsskib sejlede så tæt på et amerikansk krigsskib, at det var nødt til i hast at foretage en undvigemanøvre.

Den slags gensidige provokationer øger risikoen for militær konfrontation – og krig.

USA har skiftet syn

Men den voksende afgrund mellem Kina og USA handler om endnu flere ting.

Kina føler sig stærkt provokeret over amerikansk våbensalg til Taiwan og over, at USA tidligere i denne måned strammede sine regler for kinesiske investeringer.

Derudover holdt den amerikanske vicepræsident, Mike Pence, i begyndelsen af måneden en tale, hvor han lancerede et skift i USA’s syn på Kina.

Her gentog han beskyldningerne om, at Kina havde blandet sig i amerikansk indenrigspolitik og malede et billede af et Kina, som undertrykker sin egen befolkning, og som stræber efter stormagtsstatus ved at udvide sin militære styrke, manipulere med sin valuta, afpresse vestlige virksomheder deres teknologiske forspring og gennem lån og investeringer købe sig til politisk indflydelse blandt skrøbelige lande i Asien, Afrika og Europa.

Mike Pence begrundede USA’s nye kurs med bristede forhåbninger.

»Amerika havde håbet, at økonomisk liberalisering ville bringe Kina ind i et større partnerskab med os og med verden. I stedet har Kina valgt økonomisk aggression, som til gengæld har opildnet dets voksende militær«, sagde han.

Gensidige beskyldninger

Derfor tegner der sig nu konturerne af en ny kold krig, hvor USA og Kina med voksende styrke taler forbi hinanden.

For set med Kinas øjne er det USA, som pludselig vender sig mod Kina.

Ifølge Michael Anti, der er leder af det kinesiske magasin Caixin Globus, befinder Kina sig i en form for chok.

»Kinas forhold til USA har været godt gennem så lang tid, at alle i Kina var begyndt at tro på, at det ville forblive sådan for altid«, siger han og fortsætter:

»Nu er der trin for trin ved at brede sig en erkendelse blandt universitetsfolk, forretningsfolk og regeringsrepræsentanter af, at forholdet er vendt. At de gyldne tider er ovre, og at USA ønsker at ophæve det gode forhold«.

Michael Anti taler om en erkendelse, som det nærmest kræver »psykologhjælp« at nå frem til, fordi Kina har svært ved at forstå, hvorfor landet så brat bliver vendt ryggen.

»Uanset om man taler med republikanere eller demokrater, er der i USA nu en opfattelse af, at Kina er en stigende trussel«, siger han.

Han tolker dette fjendebillede som udtryk for, at USA er vant til at være verdens leder og frygter, at Kina er ved at nå et niveau, hvor Beijing kan udfordre Washington. Derfor begynder USA at se alle udeståender med Kina i et fjendtligt lys.

»Tag nu Det Sydkinesiske Hav. Jeg afviser ikke, der er en konflikt, men den konflikt har eksisteret i årtier og har i princippet slet ikke noget med USA at gøre, fordi det er en konflikt mellem Kina og de andre lande i det pågældende område. Pludselig gør USA konflikten til et stort emne, men USA er altså ikke kongen af Asien«, siger Michael Anti.

Endnu et eksempel er efter hans mening Trumps trussel om at ophæve aftalen om at skrotte kort- og mellemdistanceraketter.

»Trump begrunder sin ophævelse af aftalen med Kina, men Kina har ikke engang skrevet under på den aftale. Hvis man gerne vil have, at Kina skal blive medunderskriver, så opnår Trump jo ikke det ved at true med at skrotte aftalen«, siger han.

Netop i disse dage er den hårde kulde ved at sætte ind i Beijing, og ifølge Michael Anti er der noget nærmest symbolsk over vejrskiftet.

»Vi forbereder os på vinter«, siger han.