Mindst 19 lig er fundet i massegrav i Mexico

Rester af mindst 19 dræbte personer er fundet i en massegrav i Mexico.

Det oplyser lokale myndigheder i delstaten Jalisco, der er blandt de mest voldsplagede i landet.

Ligene er identificeret som 16 mænd og tre kvinder. De menes alle at være blevet dræbt for omkring fire måneder siden. I graven er der desuden fundet to kranier, men det er uvist, om de stammer fra yderligere to ofre.

Mandag blev de første rester af et lig fundet på en mark nær grænsen mellem Jalisco og delstaten Guanajuato. Efterforskere indledte en eftersøgning i området tirsdag og onsdag, hvor de øvrige rester af dræbte mennesker dukkede op.

Myndighederne har endnu ikke fastslået, om de dræbte personer kommer fra lokalområdet.

For godt en uge siden blev der fundet 16 lig i en umarkeret grav uden for Guadalajara, der er hovedstaden i Jalisco og Mexicos næststørste by målt på antal indbyggere.

Næsten 4000 uidentificerede lig i massegrave

Siden marts 2017, da en intern magtkamp brød ud i en Jaliscos mest brutale kriminelle grupperinger, har antallet af drab i byen været så højt, at det har overgået lighusenes kapacitet.

I slutningen af september blev der i en kølevogn i Guadalajara fundet ligrester af 278 drabsofre.

De seneste år er antallet af drabsofre i Mexico eksploderet. Voldsbølgen sættes i sammenhæng med kriminelle kartellers kampe om narkomarkedet.

I 2017 registrerede myndighederne 28.702 drab. Dertil kommer tusindvis af personer, som bliver meldt savnet af familie eller venner.

Der bliver ofte fundet massegrave, som indeholder snesevis eller endda hundredvis af lig.

Ifølge Mexicos nationale menneskerettighedskommission er der siden 2007 fundet næsten 4000 uidentificerede lig i massegrave.

