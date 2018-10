Irland stemmer om blasfemilov efter udtalelse fra komiker

Da den engelske komiker og tv-vært Stephen Fry blev interviewet af den irske tv-station RTE i 2015, regnede han formentlig med, at han frit kunne ytre sig uden frygt for konsekvenserne.

Han tog fejl.

Fry sagde, at han aldrig vil respektere 'en lunefuld, ond, dum Gud, der skaber en verden fuld af uretfærdighed'.

Blasfemi i Irland I Irland holdes der fredag folkeafstemning om, hvorvidt begrebet blasfemi skal fjernes fra landets forfatning.

For at pille blasfemi ud af irsk lovgivning skal forfatningen ændres. Derfor er det en forfatningsændring, som vælgerne stemmer om.

Irlands forfatning er fra 1937. Her står der blandt andet, at det er ulovligt at trykke eller ytre sig blasfemisk, og at det skal straffes.

Hvis vælgerne siger ja til at ændre forfatningen, bliver det 37. gang, det sker.

En af de andre forfatningsændringer kom efter folkeafstemningen i 2015, da vælgerne sagde ja til homoseksuelle ægteskaber. Tidligere i år stemte et flertal for at afskaffe forbuddet mod abort. Kilde: dpa Vis mere

Irlands forfatning siger, at borgere har ytringsfrihed, men der er begrænsninger.

Fry blev ramt af begrænsningerne. En seer meldte ham således til politiet for blasfemi.

Senere droppede politiet sagen, der forblev baseret på én seerklage. Men den har medvirket til, at irerne fredag går til stemmeurnerne for at afgøre, om punktet om blasfemi skal ud af deres forfatning.

Flertal vil ifølge meningsmåling stemme ja

I en meningsmåling foretaget af The Irish Times i sidste uge svarede 51 procent af de adspurgte, at de vil stemme ja til at fjerne punktet om blasfemi fra forfatningen, mens 19 procent svarede, at de vil stemme nej. 25 procent havde endnu ikke besluttet sig, og 4 procent svarede, at de ikke har tænkt sig at stemme.

I Irlands forfatning fra 1937 står der, at det er ulovligt at trykke eller ytre sig blasfemisk, og at det skal straffes.

Forfatningen definerer ikke, hvad blasfemi er, men det blev gjort i 2009. I stedet for at fjerne punktet fra lovbøgerne besluttede regeringen at definere begrebet inden for reglerne om ærekrænkelse, skriver nyhedsbureauet dpa.

Det betyder, at en person begår blasfemi, hvis vedkommende fornærmer noget, der regnes for helligt inden for en religion og på den måde foruretter et betydeligt antal tilhængere af religionen.

Fredagens folkeafstemning falder sammen med, at der skal vælges ny præsident i Irland. Den nuværende præsident, Michael D. Higgins, genopstiller til embedet, der har overvejende ceremoniel betydning, og er favorit til at vinde.

ritzau