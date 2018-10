Efter brevbomber til Clinton og Obama: Nu leder de efter bombemanden i det sydlige Florida En ukendt gerningsmand har sendt til rørbomber til udvalgte ofre. Efterforskere koncenterer nu jagten på bombemanden til Florida.

Nu er der fundet ti brevbomber i USA.

Og flere af pakkerne ser ud til at være sendt ét sted fra: En postterminal i Opa-locka i det sydlige Florida. Pakkerne bærer også en afsenderadresse i området. Men den tilhører den demokratiske politiker Debbie Wasserman Schultz.

Myndighederne advarer om, at bomberne er kraftige: »De må anses for at være farlige«, erklærer byen New Yorks politidirektør James O’Neill.

De seneste modtagere af bomber er den tidligere vicepræsident Joe Biden og skuespilleren Robert De Niro. Tidligere er der dukket bomber op i posten til Hillary Clinton og den forhenværende præsident barack Obama.

De har modtaget pakker George Soros, milliardær og økonomisk donor til politikere

Hillary Clinton, demokraternes præsidentkandidat i 2016

Barack Obama, demokrat og præsident fra 2009 til 2017

CNN

Eric Holder, demokrat og tidligere justitsminister

Maxime Waters, demokrat og medlem af Kongressen

Robert De Niro, skuespiller Kilde: AP, CNN og Reuters Vis mere

Storstilet efterforskning

Sagen efterforskes af FBI og Secret Service, der står for sikkerheden omkring politikere og præsidenter. Det amerikanske postvæsen har sin egen politistyrke, der også bidrager til arbejdet med at finde frem til gerningsmanden.

I øjeblikket fokuserer de på de tekniske spor. Man leder ifølge de amerikanske medier efter fingeraftryk og dna-spor og forsøger at finde ud af, hvor de pakker og adresseklistermærker, gerningsmanden benyttede, er købt. Ifølge New York Times har postvæsenet billeder af de breve og pakker, der kommer ind i systemet.

Fælles for modtagerne er, at de enten er demokratiske politikere eller åbenlyse kritikere af præsident Donald Trumps kurs.

Ingen er kommet til skade.