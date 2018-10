Delstatsvalg: Merkels CDU går til valg i Hessen med bange anelser Med udsigt til endnu et fælles valgnederlag ved dagens valg i delstaten Hessen truer CDU med valg, hvis SPD træder ud af Tysklands regering, mens kansler Merkel taler om arvefølgen.

De er ærkerivaler ved søndagens valg i den tyske delstat Hessen, men på ét punkt er de i samme båd.

Hessens ministerpræsident, Volker Bouffier fra det konservative CDU, og hans socialdemokratiske udfordrer, Thorsten Schäfer-Gümbel, bliver begge trukket ned af vælgernes utilfredshed med den stridende tyske regering i Berlin, som deres partier sidder i.

Egentlig går det meget godt i Hessen for Volker Bouffier, der i fem år har regeret gnidningsløst sammen med partiet De Grønne. Det har han fokuseret på i valgkampen med mottoet ’Hessen er stærk og skal forblive stærk’, men hans CDU står ifølge meningsmålinger til at miste omkring 10 procentpoint opbakning og lande på 28 procent af stemmerne.

Skulle den her regering nu falde fra hinanden, vil det ende med et nyvalg Annegret Kramp-Karrenbauer, CDU

Det går sådan set også meget godt for Thorsten Schäfer-Gümbel, der har gjort meget rigtigt i valgkampen, hvor han lover gratis børneinstitutioner og flere boliger, der er til at betale, men også hans SPD står ifølge målinger til at miste omkring 10 procentpoint opbakning og lande på godt 20 procent.

Den store vinder ser ud til at blive De Grønne, som de også var det ved delstatsvalget for 14 dage siden i Bayern. Partiet har medvind fra den grønne dagsorden hos vælgerne og har i Hessen som i Bayern bevæget sig fra venstre ind på den politiske midte, hvor de for mange vælgere står som et klarere alternativ til det højrenationale AfD end SPD og CDU og dets bayerske søsterparti CSU.

»Holdning i stedet for populisme«, lyder sloganet. AfD står ifølge meningsmålinger til at komme ind i delstatsparlamentet med 12-13 procent. Dermed vil partiet være repræsenteret i alle 16 delstater.

De Grønne får point for regeringssamarbejdet i Hessen med CDU, men lukrerer samtidig målbevidst på CDU’s og SPD’s svaghed i den store koalition – Groko – i Berlin. Den 47-årige grønne spidskandidat og viceministerpræsident, Tarek Al-Wazir, er ifølge målinger den mest populære politiker i Hessen. »Tarek i stedet for Groko«, står der på en valgplakat.

De Grønne står i målinger til 18-20 procents opbakning. Ender det som i målingerne, vil det være tvivlsomt, om den såkaldt sort-grønne regering kan fortsætte i Hessen. Det kan skabe behov for mere eksotiske treerkombinationer. F.eks. SPD, De Grønne og det liberale FDP – tilsammen kaldet ’trafiklyset’ efter deres partifarver. CDU, De Grønne og FDP kaldet ’Jamaica’ efter flaget. Eller SPD, venstrefløjspartiet Die Linke og De Grønne – kaldet rød-rød-grøn.

Merkel taler om arvefølge

I Berlin kan det skærpe striden om fremtiden for regeringen og dens partiledere med kansler Angela Merkel i spidsen.

Et nyt stort nederlag til SPD vil styrke det mindretal i SPD, der vil ud af regeringen.

SPD’s partileder, Andrea Nahles, har på forhånd rost Thorsten Schäfer-Gümbel og placeret ansvaret i Berlin. Nærmere bestemt hos de konservative regeringsmakkere, der har brugt megen energi på at skændes de seneste måneder.

»I de kommende uger efter delstatsvalget i Hessen må vi finde ud af, om CDU og CSU er i stand til finde frem til et tillidsvækkende samarbejde i regeringen«, sagde hun for nylig i et interview med flere medier.

Det kan man tolke som en trussel fra en presset partileder.

»Skulle denne regering nu falde fra hinanden, vil det ende med et nyvalg«, sagde CDU’s generalsekretær, Annegret Kramp-Karrenbauer, torsdag på et debatmøde.