Strandet i grænselandet: Tyrkerne siger, at krigen i Syrien er slut. Tag hjem, siger de

»Vi bor i en nedlagt butik«, siger Mahmoud og inviterer os med hjem.

Vi stiger ind i den nylappede Astra og lader Zeino og Omar få arbejdsro.

Nej, selvfølgelig kan de ikke leve for den smule penge, Zeino tjener, siger Mahmoud, mens vi kører. Det koster alene 500 lira om måneden at bo i butikken. Og der er kun to dage til, at huslejen skal betales. Denne gang regner han med at klare den ved at sælge en elektrisk ovn.

Desuden sender hans gamle mor af og til lidt penge fra Syrien.

På græsset i udkanten af en rundkørsel sidder en gruppe syriske mænd og funderer over, om nogen vil standse og tilbyde dem arbejde.

Mahmoud fortæller, at det stadig efter to år ikke er lykkedes familien at få id-kort i Tyrkiet. Det betyder, at heller ikke datteren kan komme i skole. Ganske vist kunne de få id-kort ved at betale 1.000 lira til en mellemmand. Men hvor skulle de lige få den slags penge fra?

»De vil ikke engang lade os komme på hospitalet uden id-kort«, siger Mahmoud. »Min kone har sukkersyge og nogle problemer med hjertet og skjoldbruskkirtlen«.

Hvordan bliver hun så behandlet?

»Jeg bringer hende til hospitalet med vores nabos id. Mange syrere gør det ... Gravide kvinder, som ikke har det rigtige id-kort, låner naboens kort og føder i en andens navn. Billedet er som regel ret uskarpt ...«.

Det er langt ude!

»Ja, men hvad skal man gøre? Man kan ikke udsætte en fødsel. Min kone har lige været gravid, men hun fik problemer, og for fire-fem dage siden skulle hun have barnet fjernet. Men hospitalet ville ikke tage hende uden id«.

De lånte så 600 lira til en selvbestaltet jordemoder, som gik med til at løse problemet, selv om hun normalt tager 1.000 lira for den slags.

Mahmoud flygtede med sin familie fra sønderbombede Aleppo i 2016. De boede et stykke tid i en midlertidig lejr i Idlib, inden de lod sig smugle over grænsen til Tyrkiet. Han solgte sin bil for at betale smuglerne. Inden grænsevagterne slap dem over, tævede de ham.

»Og så forgreb de sig seksuelt på mine døtre ...«.