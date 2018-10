Tidligere efterretningschef og demokratisk profil modtager mistænkelige pakker: »Kritikere af Trump må være ekstra varsomme« To mistænkelige pakke er opdaget i USA. Dermed er det nummer 12 af sin art inden for kort tid.

Efter fund af brevbomber stilet til flere fremtrædende demokrater, herunder Hillary Clinton og Barack Obama, har amerikansk politi fundet yderligere to mistænkelige pakker.

Den ene er opdaget i staten Florida og var stilet til den demokratiske senator Cory Booker, oplyser forbundspolitiet FBI.

Samtidig har politiet i New York netop fjernet endnu en mistænkelig pakke fra et postkontor. Det bekræfter de via Twitter.

Pakken er angiveligt er adresseret til den tidligere efterretningschef James Clapper.

»Jeg tror, at alle som på nogen måde har været en offentlig kritiker af præsident Trump må være ekstra varsomme«, siger Clapper som reaktion på den mistænkelige pakke til CNN.

Politiet har ikke selv bekræftet, at Clapper var modtageren, men CNN har offentliggjort et billede af pakken, som også havde ’CNN Time Warner’ stående på pakken.

Samtidig har politiet på Twitter bedt folk om at holde sig fra området omkring 8th Avenue og West 52nd Street på Manhatten.

»Vær venlig at undgå området og forvent politiopbud og øget trafik. Mere information følger«, skriver New Yorks politi på Twitter.

Det er den 12. mistænkelige pakke, der er fundet i USA den seneste tid.

Politikens journalist Tina Krongaard befinder sig i området og fortæller, at opbuddet af politi og brandvæsen er massivt.

»I morges gik jeg ud, men da jeg skulle tilbage på mit hotel, var der spærret af, fordi postkontoret ligger på gaden ved siden af. Der var politibiler og politifolk på gaden, som sagde, at vi ikke måtte komme ind til hotellet«, siger Tina Krongaard.

Tidligere i dag kunne forbundspolitiet FBI også bekræfte, at den demokratiske senator Cory Booker havde modtaget en mistænkelig pakke. Booker er en profil i sit parti og kunne meget vel være at finde i feltet af kandidater til næste præsidentvalg.

Andre personer, der har fået tilsendt mistænkelige pakker, er den tidligere præsident Barack Obama, tidligere præsidentkandidat Hillary Clinton samt andre, der har kritiseret den nuværende amerikanske præsident, Donald Trump.

