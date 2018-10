Portræt: Mistænkt bombemand havde et dybt had til Trumps fjender: »Der var noget helt galt med ham«

FOR ABONNENTER

Når man samler de mange brikker, der er dukket op i de amerikanske medier siden FBI fredag anholdt den 56-årige Cesar Altieri Sayoc, mistænkt for at stå bag brevbomberne mod bl.a. fremtrædende og Trump-kritiske demokrater, tegner der sig et billede af en mand, der er selvovervurderende, udstødt og ikke særligt velbegavet.