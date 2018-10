Kinas præsident beder landets militær forberede sig på krig De militære styrker, som overvåger Taiwan og Det Sydkinesiske Hav, skal øge deres kampberedskab ifølge den kinesiske præsident.

Den kinesiske præsident, Xi Jinping, har beordet de militære styrker, som overvåger Det Sydkinesiske Hav og Taiwan, til at forberede sig på krig og forbedre deres militære færdigheder.

»Det er nødvendigt at styrke missionen og koncentrere forberedelserne til at udkæmpe en krig. Vi er nødt til at tage alle komplekse situationer under overvejelse og lave beredskabsplaner relateret hertil«, sagde han i går ifølge den statslige kinesiske tv-kanal CCTV, da han besøgte kinesiske tropper i det sydlige Kina.

Den skarpe retorik betyder næppe, at en krig er umiddelbart forestående. Xi Jinping har før gjort det klart, at Kina er parat til at forsvare sine interesser omkring Taiwan og Det Sydkinesiske Hav med magt om nødvendigt, men hans udtalelser i går er et af de hidtil kraftigste eksempler på, at handelskrigen med USA har udviklet sig til en større krise, der nu også indbefatter nationale og sikkerhedspolitiske spørgsmål.

Kinesisk vrede

Xi Jinping undgik i går at omtale USA med navn, men hans tale var tydeligvis adresseret til USA.

Kina er stærkt fortørnet over, at USA fortsætter med at sælge våben til Taiwan, idet Beijing opfatter østaten som en del af Kina. Derudover betragter Beijing det meste af Det Sydkinesiske Hav som kinesisk territorialfarvand, mens USA mener, det er internationalt farvand.

En stor del af verdens skibstrafik passerer gennem Det Sydkinesiske Hav, fordi det forbinder Asien med resten af verden. Således har det enorm strategisk betydning, hvem der kontrollerer dette område af verden.

På det seneste har kinesiske og amerikanske krigsskibe sejlet faretruende tæt på hinanden i Det Sydkinesiske Hav, og derfor skal udtalelserne fra Xi Jinping ses som en understregning af, at Kina ikke lader sig skræmme af USA og tværtimod er parat til en militær konfrontation, hvis det skulle komme dertil.

»Vi er nødt til at styrke øvelser i kampberedthed, fælles øvelser og konfrontationsøvelser for at forbedre soldaternes færdigheder og forberedelse til krig«, sagde Xi Jinping.

Hans udtalelser kom kun dagen efter, at den kinesiske forsvarsminister, Wei Fenghe, sagde på en sikkerhedskonference i Beijing, at Kina aldrig vil opgive så meget »som en millimeter« af sit territorium.

USA slår igen

Som endnu et eksempel på den eskalerende krise mellem Kina og USA gjorde den amerikanske udenrigsminister Mike Pompeo det i går klart, at USA ikke vil bøje sig for Kina. Han lod også forstå, at krisen nu ikke kun handler om handel, men også er en kamp om værdier og indflydelse på verdensscenen.

»Uanset om der er tale om en risko gennem tyveri af intellektuel ejendomsret eller handelsregler, der er uretfærdige, eller aktiviteter i Det Sydkinesiske Hav ellers deres fortsatte ekspansion i rummet og deres forsøg på at udvikle deres militær, så er hver af disse handlinger blevet mødt af et stærkt og kraftigt svar fra USA, og det vil vi fortsætte med at gøre«, sagde han ifølge avisen South China Morning Post i det amerikanske radioprogram The Hugh Hewitt Show.

Den amerikanske vicepræsident, Mike Pence, annoncerede tidligere på måneden, at USA har ændret sit syn på Kina, idet Kina ifølge Washington er gået fra at være en partner til at blive en aggressor.

Mike Pompeo fortsatte i går i samme stil og tilføjede, at Beijings kurs »indeholder risici for amerikanske interesser, og vi agter at modsætte os dem ved enhver lejlighed«.